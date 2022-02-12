СМИ: Авиакомпания KLM объявила о приостановке полетов на Украину
Нидерландская авиакомпания KLM решила приостановить полеты на Украину, сообщает в субботу газета De Telegraaf.
Нидерландская авиакомпания KLM решила приостановить полеты на Украину, сообщает в субботу газета De Telegraaf.
Отмечается, что запланированный на вечер субботы авиарейс в Киев отменен.
Согласно информации издания, авиакомпания приняла такое решение в качестве меры предосторожности из-за напряженной ситуации вокруг Украины.
В конце января KLM запретила экипажам своих самолетов оставаться на ночевку в Киеве.