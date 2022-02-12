ОЛИМПИАДА В ПЕКИНЕ ⟩ Эстонский двоеборец Кристьян Ильвес покинул изоляционный отель

"В пятницу у него был положительный результат, показатель которого был чуть выше 35, то есть он находился в серой зоне, а субботу он вновь получил отрицательный результат" - рассказал руководитель отделения двоебория Эстонского союза лыжного спорта Рауно Лойт.

Два раза в день Ильвес должен сдавать тест, при этом добираться до места проведения соревнований он может только на специальном транспорте, заказанном Олимпийским комитетом Эстонии.