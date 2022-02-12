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  • В аварии под Кохила пострадали два человека

ВИДЕО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ В аварии под Кохила пострадали два человека

По данным Postimees, около 18.30 в Урге недалеко от Кохила в Рапламаа произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

Департамент полиции и погранохраны подтвердил Postimees, что произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадали два человека. Пострадавшимм в настоящее время занимаются медики.

Более подробные обстоятельства ДТП уточняются.

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