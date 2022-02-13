Тяжелое ДТП: в Харьюмаа грузовик столкнулся с легковушкой
В субботу, 12 февраля, вечером в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля пострадал один человек.
В субботу, 12 февраля, вечером в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля пострадал один человек.
ДТП произошло вчера в 19.48 в Харьюмаа в волости Йыэляхтме на третьем километре шоссе Ягала-Кяравете, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
По предварительным данным, грузовик Scania, за рулем которого был 22-летний мужчина, столкнулся с ехавшим ему навстречу и выехавшем на встречную полосу автомобилем Volkswagen Passat, которым управлял 37-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения.
Пострадавший водитель Volkswagen был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.
Всего за прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло четыре тяжелых ДТП, в которых в общей сложности пострадали четыре человека. Все четверо были водителями легковых автомобилей.
За минувшие сутки полицией было задержано 28 нетрезвых водителей. По предварительным данным, у двух задержанных были выявлены признаки употребления наркотика, а у остальных - алкоголя.