Тяжелое ДТП: в Харьюмаа грузовик столкнулся с легковушкой

ДТП произошло вчера в 19.48 в Харьюмаа в волости Йыэляхтме на третьем километре шоссе Ягала-Кяравете, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

По предварительным данным, грузовик Scania, за рулем которого был 22-летний мужчина, столкнулся с ехавшим ему навстречу и выехавшем на встречную полосу автомобилем Volkswagen Passat, которым управлял 37-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения.

Пострадавший водитель Volkswagen был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло четыре тяжелых ДТП, в которых в общей сложности пострадали четыре человека. Все четверо были водителями легковых автомобилей.