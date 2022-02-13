Коронавирус выявлен у 4610 жителей Эстонии, скончались семеро

По состоянию на утро 13 февраля, в больницах находится 481 пациент с коронавирусом. Из них 290 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 177 человек, или 61% не были вакцинированы, а 113, или 39% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 62 новые истории болезни, из которых в 32 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 42 пациента с симптомами COVID-19. Скончалось семь человек с коронавирусом: 67-летний мужчина, 76-летний мужчина, 77-летний мужчина, 81-летний мужчина, 85-летняя женщина, 86-летняя женщина и 91-летний мужчина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 336,4 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 532,0 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 605 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 66 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 419 757 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 62,7%.