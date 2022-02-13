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Даже обычные романтические отношения нередко приносят разочарование и боль. А в иллюзорном мире высоких технологий еще легче стать жертвой циничного надувательства.

Французский кинематографист Исабель Дзиски увлеклась интернет-знакомствами и получила сокрушительный удар.

Женщина рассказала Би-би-си, как заочно влюбилась в человека, оказавшегося проходимцем, как в конце концов узнала всю правду, и как это разбило ей сердце.

"Тони"

Все началось в 2017 году. Исабель было 46 лет, она была одинока и задумала снять документальный фильм об интернет-знакомствах. Прежде всего надо было найти людей, которые согласились бы дать интервью.

"Сперва я посещала эти сайты для работы. Но мои одинокие подруги так много рассказывали мне об интернет-свиданиях и разных занятных романтических историях, что я подумала: "Если другие люди находят любовь в Сети, то, может, удастся и мне?"

Однажды она набрела на аккаунт красивого мужчины, представлявшегося Тони Колби, хирургом из Лос-Анджелеса. Он писал, что планирует скоро приехать во Францию.

Завязался контакт. Сайт знакомств определил их как "подходящую пару". Они болтали друг с другом около недели.

"Он рассказывал мне о своей жизни, а я рассказывала о моей. Оказалось, что и у него, и у меня есть дочь и собака, причем их имена оказались похожи. Женщины верят в подобные совпадения, это показалось мне очень романтичным. Я сама не заметила, как увлеклась".

Затем Исабель захотела увидеть его по видеосвязи.

Встречаясь вечером с друзьями, она позвонила "Тони", чтобы и они могли взглянуть на него.

История Исабель началась с интернет-знакомства ФОТО: BBC

"Это была движущаяся голова в маленьком экране. В таких случаях больше думаешь о том, как самой хорошо выглядеть, так что я не очень присматривалась к деталям", - рассказывает Исабель.

Они еще какое-то время переписывались и переговаривались, а затем "Тони" вдруг перестал выходить на связь без объяснения причин.

"Мурат"

Наконец виртуальный поклонник ответил на звонок и огорошил ее известием, что он на самом деле не "Тони", а "Мурат".

"Он сказал, что он турок и живет в Стамбуле. Я не рассердилась, хоть и была удивлена. А больше всего меня поразило новое совпадение: моего бывшего мужа тоже звали Мурат".

"На вопрос, зачем было называться чужим именем, он ответил, что боялся, как бы его ближневосточное происхождение не повредило нашим отношениям. Я сказала, что для меня в этом нет никакой проблемы, потому что мой прежний муж был французом арабо-турецкого происхождения, что я даже рада такому совпадению, и пусть он не беспокоится".

"Я все же решила поискать о нем какую-то информацию в Google, и нашла массу фото, видео и текстов на турецком языке. Он был везде, даже на местном телевидении. Не могло быть сомнений - он действительно существует и является известным хирургом".

Все шло неплохо: короткие видеозвонки, частые любовные письма и обещания скоро увидеться.

Потом "Мурат" сообщил, что прежде, чем приехать в Париж, ему надо купить в Шанхае медицинское оборудование. Тогда и прозвучал первый сигнал тревоги.

"Он позвонил мне, сказал, что находится в Шанхае, что у него не работает кредитка, и попросил выслать ему три тысячи евро, а как только управится с делами, так сразу же прилетит во Францию".

Она несколько удивилась, как это известный врач вдруг оказался без копейки, и посоветовалась с подругой. Та лишь усилила подозрения Исабель, но она все же перевела 200 евро.

Кэтфишинг - явление не новое, но во время пандемии число фейковых аккаунтов и интернет-афер увеличилось ФОТО: Getty Images

"Сама не знаю, зачем. Я подумала - вдруг карта, оформленная в Турции, не действует в Китае? Он поблагодарил и показал мне по видеосвязи авиабилет в Париж. Он должен был прилететь через три дня", - рассказывает Исабель.

Возбужденная и радостная, Исабель отправилась в аэропорт, но первая встреча так и не состоялась.

"Я ждала и ждала, а он не появился!" - при этих словах она сделала долгую паузу и перевела дыхание.

"Я снова принялась звонить, он не отвечал. В конце концов, я не на шутку рассердилась, но все-таки еще питала к нему добрые чувства и хотела, по крайней мере, получить объяснение".

Конечно, на этом этапе мысль о жульничестве и дипфейке приходила ей в голову, но Исабель гнала ее прочь.

"Это невозможно! Этого просто не может быть! Я же видела его на экране, он был настоящий! Мои друзья видели, мои дети видели! В какой-то момент мне казалось, что я схожу с ума".

Спустя несколько дней "Мурат" объявился снова. Исабель потребовала, чтобы он показался ей не в телефоне, а на большом компьютерном экране.

"Качество было плохое, видео отставало от звука. Я подумала: может, проблемы со связью. Когда он говорил, слышались какие-то щелчки: клик-клик-клик. Я прильнула вплотную к экрану и вглядывалась во все глаза. Картинка периодически "замораживалась".

Исабель записала разговор и решила обратиться к специалисту. Знакомый видеоредактор показал ей дипфейк Барака Обамы на YouTube.

Исабель увидела массу сходных признаков и наконец поняла, что ее водят за нос. Видео "Мурата" явно походило на подделку.

"Мне было невыносимо стыдно, я ощущала себя наивной дурочкой. Во мне живет дух рок-н-ролла, я никогда не падаю духом. Но в этот раз мне казалось, будто меня ограбили и изнасиловали. Он насмехался над моими чувствами и плюнул в душу. Мы писали друг другу столько прекрасных слов! Я показала ему моих детей!"

"Дэвид"

У Исабель осталось одно желание: высказать человеку, прячущемуся за экраном монитора, все, что она о нем думает. Она требовала ответить, обещала даже заплатить, если он еще раз выйдет на связь. И вот этот момент настал.

"Я знаю, что вы не Мурат. Кто вы такой, наконец?" Раздались те же щелчки, он спросил, почему я так говорю, и сразу отсоединился, - продолжает рассказ Исабель. - А потом прислал текстовое сообщение, в котором признался, что он Дэвид, 20-летний компьютерный хакер из Нигерии".

Исабель недоумевает, для чего персонаж с тремя именами пустился в откровения, вместо того, чтобы просто исчезнуть? Может, захотел похвастаться перед обманутой жертвой своей ловкостью.

"Я спросила, зачем он так со мной поступил. Он ответил, что создал несколько фальшивых аккаунтов и вытянул массу денег у людей со всего мира. Однажды он даже снова вышел на видеосвязь. Я разговаривала с ним вместе с подругой. Он заявил, что благодаря таким как я сделался богатым человеком, а деньги ему нужны для того, чтобы учиться в Канаде и попробовать стать профессиональным футболистом".

Личностью Мурата обманщик, по его словам, воспользовался чисто случайно, не зная, что его имя совпадает с именем бывшего мужа Исабель, и это так сильно на нее подействует.

Встреча двух жертв

Исабель была опустошена и разбита. Чтобы поставить в этом деле точку, она решила увидеться с настоящим Муратом, в чье фальсифицированное изображение влюбилась. Нашла в соцсетях номер его телефона. Турецкий доктор ответил, что ему известно о ложных аккаунтах, созданных от его имени, что он не желает иметь с жуликами никакого дела и не намерен об этом разговаривать.

"Тогда я решила отправить ему видеосообщение. Сказала, что я реальный человек, не причиню ему вреда - в конце, концов, мы оба жертвы - и могу дать ему кое-какую информацию".

Мурат согласился встретиться, и Исабель взяла билет в Стамбул.

"Босфор выглядел потрясающе, но мне было так печально и одиноко!" - вспоминает она.

Хирург явно относился к незнакомке с подозрением.

"Я отправилась в клинику, где он работает. Это было странное чувство - я несколько месяцев считала, что разговариваю именно с ним. Его секретарша сказала, что он ждет. Я открыла дверь и увидела его во плоти".

Голос Исабель задрожал, и на глазах выступили слезы.

"Он, разумеется, не знал, что я была влюблена в его образ, но был учтив. Я постаралась не устраивать драму и ничем не выдавать моих чувств. Я все время повторяла себе: это не он!"

screen i love you ФОТО: Getty Images

"Я показала ему скриншоты человека, говорившего со мной от его имени, и посоветовала обратиться в полицию. По его лицу было видно, что это произвело впечатление. Он сказал, что не может заставлять пациентов ждать, и предложил встретиться за ужином".

Исабель говорит, что вечер прошел приятно. Уже тогда ей пришла в голову мысль снять об этой истории документальный фильм. Не откладывая дела, она связалась с турецкими продюсерами и актерами.

Она еще несколько раз летала в Стамбул и виделась с Муратом.

"Мы какое-то время общались, но потом это подошло к концу. Он прекрасный человек, но вся эта история его сильно огорчила. С него было довольно".

Би-би-си связалась с доктором и его адвокатом. Они не стали комментировать конкретный случай, но сказали, что постарались предупредить всех, кого можно, о фальшивых аккаунтах, созданных от его имени. Исабель была не первой, кто обратился к нему с такой информацией.

Турецкая полиция возбудила дело о компьютерном мошенничестве, но расследование застопорилось из-за недостатка улик. Аккаунты создавались с заграничных адресов.

Мы изменили имя доктора по его просьбе.

"Умейте давать сдачи!"

coffee and a phone with a hearth illustration on screen ФОТО: Getty Images

Исабель продолжает работу над своим фильмом и надеется, что это поможет ей справиться с душевной травмой.

Она сказала, что хочет обратиться ко всем потенциальным жертвам дипфейков и кэтфишинга.

"Вступив с кем-то в виртуальное общение, надо как можно скорее требовать личной встречи, а не впадать в "наркотическую зависимость". Правильно также не таиться от родных и друзей".

"Мы должны давать сдачи. Следует разоблачать этих призрачных возлюбленных и не стесняться о них рассказывать. Да, мы пользуемся сайтами знакомств, потому что хотим любить и быть любимыми. Здесь нечего стыдиться".

Yzabel Dzisky ФОТО: YZABEL DZISKY

Что такое дипфейк и кэтфишинг?

Новая реальность принесла в язык новые слова. Дипфейк - компьютерная технология, при помощи которой в видеоматериалах к телу одного человека приставляют лицо другого. Кэтфишинг (catfishing) - это когда мошенник создает аккаунт не под своим именем и втягивает жертву в сетевое общение, представляя себя в максимально привлекательном виде (к котикам никакого отношения не имеет, но изначально выражение возникло оттого, что "ловцы" выкладывали свои фото и видео с симпатичными животными на руках).

Британская полиция предупреждает, что аферисты придумывают все новые изощренные способы манипулирования влюбленными женщинами. Их конечная цель - заставить переводить им деньги так, чтобы это как можно дольше не вызывало подозрений.

В январе-ноябре 2020 года количество подобных случаев по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросло на 20%, а общая сумма похищенных средств - на 12%, достигнув 18,5 млн фунтов (порядка 25 млн долларов).

По данным исследования, проведенного в 2019 году, 27% пользователей сайтов знакомств чуть не стали жертвами кэтфишеров, то есть тех, кто создал фейковый аккаунт.

Несколько советов специалистов:

- задавайте как можно больше вопросов;

- не полагайтесь на то, что человек сообщает о себе, ищите информацию о нем в интернете и социальных сетях;

- обсуждайте все с родными и друзьями и прислушивайтесь к их советам;

- общайтесь только на сайтах знакомств, не давайте свой телефон и электронный адрес, пока не уверены в человеке стопроцентно;