Памятное место на улице Андрея Сахарова ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

9 января в Риге мужчина 1987 г.р. без водительского удостоверения и с 2,8 промилле алкоголя в крови сбил трех человек, переходивших дорогу на зеленый свет. Из-за этого ДТП погибла восьмилетняя Эмилия. В программе LTV Aculiecinieks отец Эмили Угис делится воспоминаниями о случившемся, пишет Rus.TVNET.

О трагическом событии отец рассказывает так: "Это было воскресенье, около трех часов. Они (бабушка и мать с дочкой - прим.ред.) шли в сторону дома. Именно у этого перекрестка Эмилия попросила зайти в магазин Beta, чтобы купить мороженое. Жена спросила Эмилию, какое мороженое она хочет.

Они подошли к перекрестку, зажегся зеленый свет. Перед ними была какая-то женщина. Машина на первой полосе остановилась, и эта женщина пошла по переходу.

Они тоже втроем, взявшись за руки, пошли через дорогу. И тогда произошел удар. Это было так быстро. Я думаю, она даже не поняла, что произошло".

Отец девочки вспоминает телефонный разговор с женой вскоре после случившегося. "Я обулся, надел куртку и вместе с сыном побежали туда. Дочь лежала, глаза были открыты. На переезде лежала теща. У жены были переломы в трех местах: порваны крестообразные связки, очень тяжело пострадали мягкие ткани и лоб. Когда я пришел, у нее все лицо было в крови.

Через пять минут приехала первая скорая помощь. Я попросил, чтобы взяли сразу Эмилию. Через три минуты приехали еще два автомобиля скорой помощи. Медик наклонилась к Эмилии и сказала, что не чувствует пульс. У меня началась внутренняя истерика".

Мужчина рассказывает, что его сын был шокирован и весь дрожал. На месте трагического события он тоже не мог осознать происходящее.

"Я метался от жены к Эмилии, от Эмилии к теще, от тещи к жене около 15 минут, пока их не стали увозить. У Эмилии остановилось сердце, не было дыхания и пульса. В начале врачи к ней не пускали и не говорили, что произошло".

Жену и тещу увезли в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу, а Эмилию - в Детскую клиническую университетскую больницу.

Отец говорит, что проводы были очень тяжелыми. "Я был у Эмилии дважды, жена тоже. Это был последний раз, когда я услышал стук ее сердца в аппарате. Почки уже отказали. Ее расцеловали со всех сторон. И я, и сын, и жена.

Бабушка не пришла прощаться. Она все еще находится в больнице. У нее от удара порвалась селезенка, разбились бедра и пятки. Проведены уже шесть операций. У молодого человека, может, зажило бы за жизнь, но ей уже 70. О том, что внучка умерла, она узнала за сутки до похорон. Ужас".

Отец рассказал и о виновных в трагедии: "Подойдя ближе, я понял, кто был за рулем, а кто сидел рядом. В начале водитель отнекивался, мол, не он. Его дыхание было заполнено парами алкоголя. Все мы иногда употребляем алкоголь, понимаем, что такое похмелье.

Все было там. В этом выдохе. Я был очень близко. Между нами был только полицейский. Я ему сказал - тебе за это придется ответить".

Как рассказали в полиции, три человека, в том числе ребенок, пересекали пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора. В тот момент Mercedes, ехавший по улице Сахарова, не остановился и сбил пешеходов, после чего скрылся с места событий.

Несмотря на то, что преступник покинул место происшествия, полиции при помощи свидетелей удалось выяснить его местонахождение. Вскоре после аварии неподалеку на улице Дзеню был задержан мужчина 1987 года рождения. Свою вину он признал.