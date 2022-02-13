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  • Ученые: имеющие лишний вес лучше защищены от повторного заражения коронавирусом

Ученые: имеющие лишний вес лучше защищены от повторного заражения коронавирусом

Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

По мнению ученых Израильского медицинского центра, пациенты с избыточным весом более защищены от повторного заражения коронавирусом, передает Postimees.

Чтобы выяснить это, ученые проанализировали данные пациентов с избыточным и нормальным весом. Выяснилось, что у двух групп были разные уровни антител после коронавируса. Более того, у тех, кто страдал ожирением, вырабатывалось больше антител.

Ученые связывают это с тем, что у тучных людей более высокий иммунный ответ. Это касается пациентов с индексом массы тела 30 и более.

В то же время ученые напомнили, что с течением времени уровень антител снижался в обеих группах пациентов.

Результаты исследования будут представлены на Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям в апреле 2022 года.

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