Ученые: имеющие лишний вес лучше защищены от повторного заражения коронавирусом

Чтобы выяснить это, ученые проанализировали данные пациентов с избыточным и нормальным весом. Выяснилось, что у двух групп были разные уровни антител после коронавируса. Более того, у тех, кто страдал ожирением, вырабатывалось больше антител.

Ученые связывают это с тем, что у тучных людей более высокий иммунный ответ. Это касается пациентов с индексом массы тела 30 и более.

В то же время ученые напомнили, что с течением времени уровень антител снижался в обеих группах пациентов.