Ученые: имеющие лишний вес лучше защищены от повторного заражения коронавирусом
По мнению ученых Израильского медицинского центра, пациенты с избыточным весом более защищены от повторного заражения коронавирусом, передает Postimees.
По мнению ученых Израильского медицинского центра, пациенты с избыточным весом более защищены от повторного заражения коронавирусом, передает Postimees.
Чтобы выяснить это, ученые проанализировали данные пациентов с избыточным и нормальным весом. Выяснилось, что у двух групп были разные уровни антител после коронавируса. Более того, у тех, кто страдал ожирением, вырабатывалось больше антител.
Ученые связывают это с тем, что у тучных людей более высокий иммунный ответ. Это касается пациентов с индексом массы тела 30 и более.
В то же время ученые напомнили, что с течением времени уровень антител снижался в обеих группах пациентов.
Результаты исследования будут представлены на Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям в апреле 2022 года.