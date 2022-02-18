Стоит ли искать счастье в браке? Обсуждают молодое и старшее поколения
По статистике Eurostat, в 2021 году Эстония заняла восьмое место по количеству разводов в Европе. Зачастую молодые люди в Эстонии принимают поспешные решения и заключают брак, который расторгается через пару лет. Многие не делают этого вовсе, а просто сожительствуют. Некоторые, в основном, представители старших поколений, считают, что брак – это основа счастливой семейной жизни, но другие, наоборот, уверены, что он утратил свою актуальность. Мнением по этому поводу делятся люди разного возраста.