Стоит ли искать счастье в браке? Обсуждают молодое и старшее поколения

«Брак для двух влюбленных – это создание общественной ячейки на законодательном уровне. По моему мнению, брак важен, но с ним нельзя спешить. Связывать себя узами брака нужно с человеком, в котором ты уверен, к которому у тебя есть настоящие чувства, - говорит 18-летний Данила. - Чтобы понять, тот ли это человек, надо пожить вместе, узнать друг друга и на это может потребоваться много времени».

Молодой человек думает, что восьмое место Эстонии в рейтинге разводов связано с боязнью остаться в одиночестве и обусловленной этим гонкой поскорее найти близкого человека.

«В обществе брак ценится. Люди радуются тому, что человек рано смог найти свою половинку – это показатель взрослости, - считает Данила. - К сожалению, большое количество молодых пар в Эстонии спешат с женитьбой и хотят показать всем, что они – взрослые люди, выбравшие партнеров».

По словам Данилы, для многих раннее заключение брака — это лишь создание иллюзии, которое имеет плачевные последствия в виде развода и потраченного времени.

У 17-летней Ульяны несколько иное мнение на этот счет: «Я не считаю, что брак – это что-то невероятное, что-то особенно нужное в жизни. Я рассматриваю его, как приятное дополнение к отношениям, но никак не цель».

По ее словам, отсутствие брака не показывает, что люди не созрели для него или у них в отношениях что-то не так. «Это просто лист бумаги с печатью. С которым, в случае чего, вы не сможете свидетельствовать против друг друга в суде или делить имущество пополам», - сказала Ульяна.

«Я считаю, что брак в наше время не очень важен, потому что человеческие отношения основываются не на штампе в паспорте, а на доверии друг к другу», - рассказывает 17-летний Вадим. - Однако, в будущем я бы придерживался традиционных взглядов, но только в том случае, если я буду абсолютно уверен в человеке, в своем выборе».

Вадим добавляет, что в брак нужно вступать не через год или два после начала отношений, а проведя действительно долгое время вместе: «Нужно быть полностью уверенными друг в друге, знать, как твой партнер ведет себя в тех или иных ситуациях».

43-летняя Наталья и 49-летний Анатолий считают, что с браком торопиться не стоит: «Следует какое-то время вести совместную жизнь, так как только это поможет понять, тот ли это человек», - говорит Наталья. - В наше время совместное проживание на протяжении года или двух помогает обрести некий опыт, а также уверенность в своей второй половинке».

Анатолий рассказывает, что сейчас другие времена, можно обойтись без женитьбы или замужества, но институт семьи должен оставаться и по сей день.

49-летняя Ирина говорит, что любящие и уважающие друг друга люди должны официально подтвердить брак: «Паре будет спокойнее, люди дают официальное подтверждение своих намерений, юридические права и уверенность в партнере». По ее словам, брак – это поддержка. В браке создается семья и порой супруг или супруга становится по важности выше, чем родители.