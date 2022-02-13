Вс, 13.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Культура
  • В Эстонии ищут русскоговорящих девочек для съемок в фильме: их родителей могут сыграть Снигирь и Цыганов

В Эстонии ищут русскоговорящих девочек для съемок в фильме: их родителей могут сыграть Снигирь и Цыганов

Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Весной 2022 года в Эстонии пройдут съемки художественного фильма "Апатия" греческого режиссера Александроса Авраноса, пишет Rus.ERR.

Новая картина Александроса Авраноса "Апатия" — это драма о беженцах, рассказывающая историю о том, как любовь может спасти раздираемую жизнью семью, сообщили продюсеры эстонско-французско-русско-греко-шведского художественного фильма.

"Мы ищем двух главных героинь фильма девочку Алину 10 - 11 лет и девочку Катю 7 - 9 лет. Каждого ребенка на кастинге мы снимем на фото и видео. Ребенку надо будет представиться и рассказать о своих увлечениях и занятиях на камеру", — говорит директор кастинга Пирет Тоомвап-Шенберг.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back