В Эстонии ищут русскоговорящих девочек для съемок в фильме: их родителей могут сыграть Снигирь и Цыганов

Новая картина Александроса Авраноса "Апатия" — это драма о беженцах, рассказывающая историю о том, как любовь может спасти раздираемую жизнью семью, сообщили продюсеры эстонско-французско-русско-греко-шведского художественного фильма.

"Мы ищем двух главных героинь фильма девочку Алину 10 - 11 лет и девочку Катю 7 - 9 лет. Каждого ребенка на кастинге мы снимем на фото и видео. Ребенку надо будет представиться и рассказать о своих увлечениях и занятиях на камеру", — говорит директор кастинга Пирет Тоомвап-Шенберг.