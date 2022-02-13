Главный тренер хоккейного клуба СКА поздравил Тарасову с 75-летием
Роман Ротенберг, главный тренер хоккейного клуба СКА, поздравил с днем рождения заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову. Сегодня ей исполнилось 75 лет.
Роман Ротенберг, главный тренер хоккейного клуба СКА, поздравил с днем рождения заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову. Сегодня ей исполнилось 75 лет.
«Сегодня 75-летие отмечает великий тренер по фигурному катанию – легендарная Татьяна Анатольевна Тарасова!
За годы своей несравненной карьеры Татьяна Анатольевна воспитала 11 олимпийских чемпионов, десятки призеров чемпионатов мира, по-настоящему изменила историю фигурного катания, став мамой для многих поколений наших спортсменов.
Дорогая Татьяна Анатольевна! От всей души поздравляю вас с юбилеем! Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!» – написал Ротенберг.