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  • Главный тренер хоккейного клуба СКА поздравил Тарасову с 75-летием

Главный тренер хоккейного клуба СКА поздравил Тарасову с 75-летием

Татьяна Тарасова ФОТО: Stanislav Krasilnikov/TASS

Роман Ротенберг, главный тренер хоккейного клуба СКА, поздравил с днем рождения заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову. Сегодня ей исполнилось 75 лет.

«Сегодня 75-летие отмечает великий тренер по фигурному катанию – легендарная Татьяна Анатольевна Тарасова!

За годы своей несравненной карьеры Татьяна Анатольевна воспитала 11 олимпийских чемпионов, десятки призеров чемпионатов мира, по-настоящему изменила историю фигурного катания, став мамой для многих поколений наших спортсменов.

Дорогая Татьяна Анатольевна! От всей души поздравляю вас с юбилеем! Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!» – написал Ротенберг.

Поздравление для Татьяны Тарасовой. ФОТО: Instagram

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