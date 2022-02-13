Власти Украины опровергли слухи о закрытии воздушного пространства страны

Закрытие авиапространства является суверенным правом страны, и соответствующее решение не принималось.

"Сегодня в Мининфраструктуры состоялось рабочее совещание с участием руководства Офиса президента Украины, Государственной авиационной службы Украины, ГП "Украэрорух", ГП МА "Борисполь" и украинских авиакомпаний по ситуации на рынке авиаперевозок. По результатам совещания было наработано решение для предотвращения дальнейшего обострения ситуации", - подчеркнули в министерстве.

По данным ведомства, большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений.

"У некоторых перевозчиков возникают сложности, связанные с колебаниями на рынках страхования. Со своей стороны, государство готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиарынка", - подчеркнули в Мининфраструктуры.

В министерстве добавили, что Украина проводит консультации с международными партнерами и готовит соответствующие решения правительства.

"Рынки страховых услуг, равно как и на рынки капитала, уязвимы к информационному полю. Ожидаем, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется(...) В случае необходимости государство обеспечит возвращение всех граждан Украины из-за границы", - сказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Источник в Мининфраструктуры сообщал ранее, что Украина не планирует приостанавливать воздушное движение в своем воздушном пространстве на государственном уровне, однако о приостановке перелетов могут принимать сами авиакомпании.

Слухи о возможности закрытия Украиной воздушного пространства

Ранее народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что воздушное движение на Украине может быть приостановлено в понедельник днем из-за решения одной из страховых компаний о прекращении страховки гражданских самолетов. При этом парламентарий не уточнил, о какой именно страховой компаний идет речь и самолеты каких авиакомпаний ею застрахованы.

В то же время он анонсировал запрет на влет на Украину самолетов авиакомпании Air France уже с воскресенья, 13 февраля, и сообщил, что запрет может продлиться 1-2 недели.

Ранее нидерландская авиакомпания KLM решила приостановить полеты на Украину, запланированный на вечер субботы авиарейс в Киев был отменен. Такое решение было принято в качестве меры предосторожности из-за напряженной ситуации вокруг Украины. В конце января KLM запретила экипажам своих самолетов оставаться на ночевку в Киеве.