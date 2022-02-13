Картина дня: аресты энергокомпенсаций, корабли НАТО у берегов Эстонии и возвращение Ильвеса

Коронавирус выявлен у 4610 жителей Эстонии, скончались семеро

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7418 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 4610. Читать далее...

Семейный врач дает совет: что приобрести в домашнюю аптечку для борьбы с коронавирусом

Во времена, когда в Эстонии каждый день заражается коронавирусом почти столько же людей, сколько живет в Пайде, семейный врач Ингрид Альт советует проверить домашнюю аптеку, чтобы иметь возможность сразу принять необходимые лекарства. Читать далее...

Что упало, то пропало: часть энергокомпенсаций все же отошла судебным исполнителям

Хотя в среду Рийгикогу принял поправку к закону, согласно которой судебные исполнители больше не смогут налагать арест на энергетическую компенсацию, все же были случаи, когда заявители получили компенсацию, которая затем была арестована. Однако никто не может сказать, сколько средств господдержки ушло на покрытие долгов. Читать далее...

Два тральщика НАТО подошли практически к берегам Эстонии

Как сообщает финское издание Iltalehti, сегодня днем ​​в Финский залив прибыли два минных тральщика НАТО немецкого происхождения. Около 19 часов военные корабли находились в районе эстонских островов Аэгна и Найссаар. Читать далее...

Старейшина Ласнамяэ критично настроена к плану перевода русских школ на эстоноязычное обучение

Новая старейшина столичного района Ласнамяэ Юлианна Юрченко высказала свое мнение относительно разработанного Министерством образования и науки плана перевести к 2035 году все общеобразовательные школы на эстонский язык обучения. Читать далее...

«После нас на очереди будут страны Балтии»: Кличко призвал мир поддержать Украину

После Украины на очереди у России будут страны Балтии, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью Welt am Sonntag. Вся Украина будет бороться против агрессии, подчеркнул он. Читать далее...

«Едем во Львов, а там решим». Как иностранцы реагируют на требования покинуть Украину

Иностранцы, которые уже многие годы живут и работают на Украине, крайне неохотно принимают требования своих правительств покинуть страну. Некоторые игнорируют предупреждения и ждут возможного нападения России, другие едут на запад, а кто-то летит за рубеж, чтобы переждать эскалацию. Читать далее...

ДТП на Лаагна-теэ: адвокат Халилова просит Госсуд изменить квалификацию преступления

Ранее Харьюский уездный и Таллиннский окружной суд назначили Халилову наказание в виде 10 лет лишения свободы. Читать далее...

«Это был последний раз, когда я услышал стук ее сердца»: рассказ отца о восьмилетней дочери, трагически погибшей по вине пьяного водителя

9 января в Риге мужчина 1987 г.р. без водительского удостоверения и с 2,8 промилле алкоголя в крови сбил трех человек, переходивших дорогу на зеленый свет. Из-за этого ДТП погибла восьмилетняя Эмилия. В программе LTV Aculiecinieks отец Эмили Угис делится воспоминаниями о случившемся. Читать далее...

Так бежал, что потерял кроссовки: нарушитель ПДД бросил машину и пытался скрыться от полиции в лесу

В ночь на субботу, 12 февраля, полиции пришлось прочесывать лес в поисках водителя, который превысил скорость, попал в ДТП и пытался скрыться от стражей порядка. Читать далее...

Российские лыжники завоевали золото в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине

Мужская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на Олимпийских играх – 2022 в Пекине. Серебро завоевала команда Норвегии. Тройку призёров замкнули французы. Читать далее...

Кристьян Ильвес вернулся! «Летающий лыжник» показывает прекрасные результаты на тренировках