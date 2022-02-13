Картина дня: возвращение Ильвеса, иностранцы о происходящем на Украине и откровения отца погибшей в ДТП девочки

Коронавирус выявлен у 4610 жителей Эстонии, скончались семеро

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7418 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 4610. Читать далее...

Семейный врач дает совет: что приобрести в домашнюю аптечку для борьбы с коронавирусом

Во времена, когда в Эстонии каждый день заражается коронавирусом почти столько же людей, сколько живет в Пайде, семейный врач Ингрид Альт советует проверить домашнюю аптеку, чтобы иметь возможность сразу принять необходимые лекарства. Читать далее...

«После нас на очереди будут страны Балтии»: Кличко призвал мир поддержать Украину

После Украины на очереди у России будут страны Балтии, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью Welt am Sonntag. Вся Украина будет бороться против агрессии, подчеркнул он. Читать далее...

«Едем во Львов, а там решим». Как иностранцы реагируют на требования покинуть Украину

Иностранцы, которые уже многие годы живут и работают на Украине, крайне неохотно принимают требования своих правительств покинуть страну. Некоторые игнорируют предупреждения и ждут возможного нападения России, другие едут на запад, а кто-то летит за рубеж, чтобы переждать эскалацию. Читать далее...

ДТП на Лаагна-теэ: адвокат Халилова просит Госсуд изменить квалификацию преступления

Ранее Харьюский уездный и Таллиннский окружной суд назначили Халилову наказание в виде 10 лет лишения свободы. Читать далее...

«Это был последний раз, когда я услышал стук ее сердца»: рассказ отца о восьмилетней дочери, трагически погибшей по вине пьяного водителя

9 января в Риге мужчина 1987 г.р. без водительского удостоверения и с 2,8 промилле алкоголя в крови сбил трех человек, переходивших дорогу на зеленый свет. Из-за этого ДТП погибла восьмилетняя Эмилия. В программе LTV Aculiecinieks отец Эмили Угис делится воспоминаниями о случившемся. Читать далее...

Так бежал, что потерял кроссовки: нарушитель ПДД бросил машину и пытался скрыться от полиции в лесу

В ночь на субботу, 12 февраля, полиции пришлось прочесывать лес в поисках водителя, который превысил скорость, попал в ДТП и пытался скрыться от стражей порядка. Читать далее...

Российские лыжники завоевали золото в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине

Мужская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на Олимпийских играх – 2022 в Пекине. Серебро завоевала команда Норвегии. Тройку призёров замкнули французы. Читать далее...

Кристьян Ильвес вернулся! «Летающий лыжник» показывает прекрасные результаты на тренировках