Картина дня: возвращение Ильвеса, иностранцы о происходящем на Украине и откровения отца погибшей в ДТП девочки
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 февраля.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7418 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 4610. Читать далее...
Во времена, когда в Эстонии каждый день заражается коронавирусом почти столько же людей, сколько живет в Пайде, семейный врач Ингрид Альт советует проверить домашнюю аптеку, чтобы иметь возможность сразу принять необходимые лекарства. Читать далее...
После Украины на очереди у России будут страны Балтии, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью Welt am Sonntag. Вся Украина будет бороться против агрессии, подчеркнул он. Читать далее...
Иностранцы, которые уже многие годы живут и работают на Украине, крайне неохотно принимают требования своих правительств покинуть страну. Некоторые игнорируют предупреждения и ждут возможного нападения России, другие едут на запад, а кто-то летит за рубеж, чтобы переждать эскалацию. Читать далее...
Ранее Харьюский уездный и Таллиннский окружной суд назначили Халилову наказание в виде 10 лет лишения свободы. Читать далее...
9 января в Риге мужчина 1987 г.р. без водительского удостоверения и с 2,8 промилле алкоголя в крови сбил трех человек, переходивших дорогу на зеленый свет. Из-за этого ДТП погибла восьмилетняя Эмилия. В программе LTV Aculiecinieks отец Эмили Угис делится воспоминаниями о случившемся. Читать далее...
В ночь на субботу, 12 февраля, полиции пришлось прочесывать лес в поисках водителя, который превысил скорость, попал в ДТП и пытался скрыться от стражей порядка. Читать далее...
Мужская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на Олимпийских играх – 2022 в Пекине. Серебро завоевала команда Норвегии. Тройку призёров замкнули французы. Читать далее...
Двоеборец Кристьян Ильвес доказал, что несмотря на десять дней, проведенных в изоляционном отеле, может по-прежнему хорошо прыгать с трамплина. Читать далее...