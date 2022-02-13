Финский министр: возможная война косвенно отразится на Финляндии
Возможное начало военных действий между Украиной и Россией косвенно отразится на Финляндии. Об этом в телевизионных новостях Yle заявил министр иностранных дел cтраны Пекка Хаависто.
Возможное начало военных действий между Украиной и Россией косвенно отразится на Финляндии. Об этом в телевизионных новостях Yle заявил министр иностранных дел cтраны Пекка Хаависто.
По мнению главы МИДа, ситуация с безопасностью на границах Финляндии не сильно изменится, однако, страны Европы тесно связаны друг с другом, поэтому, в числе прочего, могут возникнуть проблемы с поставками товаров. Пострадает торговля как с Украиной, так и с Россией.
"К счастью, ситуация на границе с Россией спокойная, и она оставалась стабильной до сих пор. Я не верю, что этот конфликт окажет прямое воздействие на финляндско-российскую границу", - отметил министр.
Он добавил, что беспокойство вызывает стратегическое обеспечение: поставки продовольствия, энергии. "Мы в Европе очень зависим друг от друга. Если кризис разразится на Украине, то это окажет косвенное влияние и на нас. Например, поставки энергии в Европе могут пострадать. Возникнут проблемы с логистикой, авиасообщением в Европе и так далее", - заявил Хаависто.