Финский министр: возможная война косвенно отразится на Финляндии

По мнению главы МИДа, ситуация с безопасностью на границах Финляндии не сильно изменится, однако, страны Европы тесно связаны друг с другом, поэтому, в числе прочего, могут возникнуть проблемы с поставками товаров. Пострадает торговля как с Украиной, так и с Россией.

"К счастью, ситуация на границе с Россией спокойная, и она оставалась стабильной до сих пор. Я не верю, что этот конфликт окажет прямое воздействие на финляндско-российскую границу", - отметил министр.