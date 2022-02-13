ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Эстонии снова наблюдалось северное сияние

Фотографии сделаны в деревне Лыо волости Ляэнеранна. Пексар снимает природу родного края уже более десяти лет, последние пять из которых охотится за северным сиянием.

Цвет северного сияния никогда не бывает одинаковым. Иногда горизонт может стать зеленым, иногда по небу могут катиться красные, фиолетовые и синие узоры. Однако приход северного сияния трудно предугадать, а зачастую наблюдать за ним мешает облачное небо.

