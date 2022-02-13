ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Эстонии снова наблюдалось северное сияние
Вечером в пятницу и субботу фотограф-натуралист из волости Ляэнеранна Марианн Пексар запечатлела северное сияние, пишет Pärnu Postimees.
Вечером в пятницу и субботу фотограф-натуралист из волости Ляэнеранна Марианн Пексар запечатлела северное сияние, пишет Pärnu Postimees.
Фотографии сделаны в деревне Лыо волости Ляэнеранна. Пексар снимает природу родного края уже более десяти лет, последние пять из которых охотится за северным сиянием.
Северное сияние — оптическое явление в верхних слоях атмосферы, вызванное столкновениями заряженных частиц с атмосферой Земли.
Цвет северного сияния никогда не бывает одинаковым. Иногда горизонт может стать зеленым, иногда по небу могут катиться красные, фиолетовые и синие узоры. Однако приход северного сияния трудно предугадать, а зачастую наблюдать за ним мешает облачное небо.