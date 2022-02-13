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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Эстонии снова наблюдалось северное сияние

Вечером в пятницу и субботу фотограф-натуралист из волости Ляэнеранна Марианн Пексар запечатлела северное сияние, пишет Pärnu Postimees.

Фотографии сделаны в деревне Лыо волости Ляэнеранна. Пексар снимает природу родного края уже более десяти лет, последние пять из которых охотится за северным сиянием.

Северное сияние — оптическое явление в верхних слоях атмосферы, вызванное столкновениями заряженных частиц с атмосферой Земли.

Цвет северного сияния никогда не бывает одинаковым. Иногда горизонт может стать зеленым, иногда по небу могут катиться красные, фиолетовые и синие узоры. Однако приход северного сияния трудно предугадать, а зачастую наблюдать за ним мешает облачное небо.

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