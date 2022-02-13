Эстония занимает высокое место в мировом индексе свобод человека

Эстония успешна во всех категориях, учитываемых индексом. Результат личных свобод в Эстонии по десятибалльной шкале – 9,48, оценка экономических свобод – 8,11 и оценка человеческих свобод – 8,91.

По сравнению с таблицей, составленной в 2018-2019 годах, Эстония поднялась в таблице на одну позицию и явно является самой успешной страной Восточной Европы – Литва занимает в таблице 19-е место, Латвия – 21-е, а Чехия – 23-е. Остальные страны Восточной Европы уже сильно отстают.

В первую десятку Мирового индекса человеческих свобод входят Швейцария, Новая Зеландия, Дания, Эстония, Ирландия, Финляндия, Канада, Австралия, Швеция и Люксембург. Хуже всего обстоит дело в Сирии, которая занимает 165-е место в таблице. Венесуэла находится на предпоследнем месте, перед ней идет Йемен.