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Средняя зарплата в эстонском филиале Microsoft превысила 7400 евро

Microsofti logo. ФОТО: Mike Segar

Компания Microsoft Estonia, занявшее 7-ое место в крайнем ТОП-е зарплат по версии Äripäev, вновь повысила зарплаты своим сотрудникам, пишет портал DV.ee со ссылкой на газету Äripäev.

В прошлом финансовом году, который закончился в конце июня прошлого года, Microsoft Estonia выплатила в качестве зарплат 1,34 млн евро, а учитывая, что в компании на постоянной основе работало 16 человек, средняя заработная плата составляет 7 465 евро в месяц.

Оборот компании за прошлый финансовый год составил 3,14 млн евро, а прибыль – 310 000 евро, что означает, что по сравнению с прошлым годом снизились как выручка, так и прибыль.

Читайте подробнее на dv.ee.

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