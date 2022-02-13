Греция в этом году начинает туристический сезон уже с марта
Со следующего месяца Греция официально откроет свои двери для иностранных туристов, сообщает Schengenvisainfo.com.
Со следующего месяца Греция официально откроет свои двери для иностранных туристов, сообщает Schengenvisainfo.com.
Министр туризма Василис Кикилиас заявил, что туристический сезон в Греческой Республике начнется 1 марта.
Как уточнили в издании, несмотря на быстрое распространение коронавируса и его новых штаммов, в 2021-м Греции удалось принять большое количество международных путешественников.
В связи с этим Кикилиас сказал, что борьба с пандемией была важной, благодаря чему страна в прошлом сезоне открылась для иностранцев.
"То, как мы справились с пандемией, было настолько важным, что, хотя все другие средиземноморские страны были закрыты, мы открылись. А в прошлом году, когда все считали, что доходы от туризма составят 5–6 млрд евро, они достигли 10,5–11 млрд евро. Это огромный вклад в экономику Греции", — отметил министр.
Недавно Кикилиас подчеркнул, что Министерство туризма и игроки туристического сектора пытаются в течение этого года достичь показателей до пандемии.
Министр заявил, что вместо середины апреля туристический сезон начнется 1 марта.
“Я вижу, что первый круизный лайнер уже отправился в Салоники и в порт Волос. У нас будет 765 круизов, 55% из которых будут с портом приписки в Пирее, Салониках, Ираклионе, на греческих островах”, — отметил министр.
Кроме того, туроператоры и авиакомпании призывают к увеличению на 30-50% мест в отелях, бронированию поездок и слотов в этом году, что, по словам властей Греческой Республики, очень обнадеживает.
"В прошлом году я привез (в Грецию - ред.) 1,5 миллиона путешественников, в этом году я хочу привезти 3 миллиона", — отметил генеральный директор немецкой туристической компании во время своего визита на Родос.
Согласно исследованию, проведенному Конфедерацией туризма Греции (SETE), до пандемии коронавируса в 2019 году больше всего средств тратили в Греции туристы из Германии, Великобритании и США.