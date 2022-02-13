Tallinna Sadam избежал крупной кибератаки на портовые предприятия
Кибератаки, которым на уходящей неделе подверглись европейские портовые компании, не повлияли на работу Таллиннского порта, пишет Postimees.
Кибератаки, которым на уходящей неделе подверглись европейские портовые компании, не повлияли на работу Таллиннского порта, пишет Postimees.
По словам менеджера по информационной безопасности Таллиннского порта Индрека Корела, кибератаки не затронули их компанию. «По имеющейся у нас информации, операторы, работающие в наших портах, также не пострадали. Также у нас нет информации о том, что сбои в цепочке поставок, вызванные атаками, каким-либо образом затронули Эстонию», — сказал Корела.
Говоря о предыстории атак на крупные европейские портовые компании, Корела сказал, что по имеющейся на данный момент информации атаки не связаны между собой, но в то же время полностью исключать это нельзя. С атакой связаны несколько групп киберпреступников: Conti, BlackCat/ReVil. Так, 8 февраля Conti подтвердила свою причастность как минимум к одному нападению.
«Это группа, которая в основном выступает в качестве так называемого поставщика услуг (ransomware as a service), сдавая в аренду свои инструменты для атак и платформу другим киберпреступникам. Одна из их самых влиятельных атак в прошлом году была на систему здравоохранения Ирландии», — сказал Корела, добавив, что такие атаки — суровая реальность в сегодняшнем мире и что методы, инструменты и почерк злоумышленников в целом достаточно хорошо известны.
«Каждый день мы собираем информацию о таких атаках, предотвращаем и обнаруживаем их. Эти конкретные атаки на данный момент напрямую не изменили картину угрозы для Таллиннского порта», — сказал он.
Однако, по словам Корела, всегда нужно быть готовыми предотвращать такие нападения. «У нас есть множество технических решений для предотвращения таких ситуаций, и мы постоянно повышаем осведомленность наших сотрудников о кибербезопасности».