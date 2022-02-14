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  • Студия Postimees: стоит ли надеяться на отмену ковид-паспортов?

Студия Postimees: стоит ли надеяться на отмену ковид-паспортов?
17:00

В Европе все больше стран ослабляют ограничительные меры. Эстония пока передумала отменять ковид-паспорта, впечатлившись высокими цифрами заболеваемости. Расслабляться рано?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов. Смотрите беседу в студии в 17:00!

  • Правительство обещало отменить ограничения к концу февраля, но обстоятельства не позволили. Когда это можно будет сделать?
  • К чему приведет полная отмена ограничений?
  • Процесс вакцинации затормозился. Чем это чревато?
  • Насколько велика вероятность появления нового, более опасного штамма коронавируса?
  • Почему в Эстонии до сих пор не лечат от ковида? Где обещанные таблетки нового поколения?
  • Главная опасность омикрона – болеют медики! Как справляются с нагрузкой больницы?
  • Решится ли Эстония по примеру Англии отменить требование самоизоляции после положительного теста на коронавирус?

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