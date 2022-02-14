Студия Postimees: стоит ли надеяться на отмену ковид-паспортов?17:00
В Европе все больше стран ослабляют ограничительные меры. Эстония пока передумала отменять ковид-паспорта, впечатлившись высокими цифрами заболеваемости. Расслабляться рано?
В Европе все больше стран ослабляют ограничительные меры. Эстония пока передумала отменять ковид-паспорта, впечатлившись высокими цифрами заболеваемости. Расслабляться рано?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов. Смотрите беседу в студии в 17:00!