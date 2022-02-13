Во что играют Германия и Франция в вопросе усмирения России?

Профессор Латвийского университета Жанетта Озолиня тоже согласна с тем, что выборы являются одной из причин действий Макрона, но он и ранее поднимал вопрос о безопасности Европейского союза. Кроме того, Франция, которая сейчас является председательствующей в союзе страной, традиционно во внешней политике была дружелюбно настроена к России.

"В случае Латвии мы особо не должны беспокоиться о том, о чем договорятся Макрон с Путиным, потому что это будет их дело. Латвия должна будет беспокоиться, если идеи Макрона станут идеями ЕС, но кажется, что это не может произойти, потому что есть достаточно сильная оппозиция в Центральной и Восточной Европе, и такая деятельность Макрона не будет одобрена со стороны других стран-участниц", - уверена Озолиня.

После посещения Москвы в Киеве Макрон сообщил, что Путин лично обещал ему не эскалировать ситуацию. Но Кремль немедленно это опроверг. Ситуация стала еще более неприятной во второй половине недели, когда Вашингтон, ссылаясь на информацию разведывательных служб, сообщил, что нападение России может начаться в ближайшие дни.

Россия во время дипломатических переговоров ни на минуту не прекращала размещение военных сил вокруг Украины. В Черное море на этой неделе заплыли шесть десантных кораблей морского флота из Балтийского и Северного морей. К Украине доставлена Национальная гвардия. Военная концепция России предусматривает, что именно пойдет вслед за армией по захваченным территориям.

"Это Национальная гвардия, которая занимается больше полицейскими функциями и для этой задачи очень хорошо подготовлена. Появление этого подразделения на границе Украины показывает, что какой-то план оккупации территории Украины определенно у Кремля уже был готов", - считает Раев.

Однако момент сюрприза давно уже исчез, и с российской стороны сейчас не ведется массовая информационная кампания для оправдания вторжения, поэтому не один аналитик допускает, что сам напряженный процесс для России может быть важнее малозначительного решения одного из вопросов.

"На самом деле наиболее выгодная для Путина ситуация - поддерживать напряженность и потенциальные угрозы вторжения по возможности дольше и по возможности реалистичнее, в то же время играя в дипломатические игры и пытаясь получить для себя какие-то блага и гарантии безопасности. Потому что в тот момент, когда он нападет, все будет кончено", - говорит Раев.

Западные страны угрожают серьезными последствиями для России, если она нападет на Украину. Как США, так и Европейский союз уже начали считаться с санкциями, которые в случае США определенно будут более смелыми. В большей степени зависимость европейских стран от российского газа является фактором, который заставляет выражаться не столь ясно, например, Германию, внешняя политика которой очень зависит от бизнес-интересов.