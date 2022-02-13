Во что играют Германия и Франция в вопросе усмирения России?
Крупнейшие страны Европейского союза Германия и Франция играют в другую игру с Россией, нежели США и Великобритания, чтобы предотвратить потенциальную войну в Украине. Риторика немецких и французских лидеров относительно России не такая резкая и осуждающая, они не помогают Украине оружием. Германия даже запретила эстонцам передать Украине старые немецкие гаубицы, в то время как Россия подтянула к Украине военных со всей страны. Программа LTV De Facto анализирует почему.