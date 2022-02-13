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Во что играют Германия и Франция в вопросе усмирения России?

Владимир Путин. ФОТО: Alexei Danichev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, Novikov Aleksey, PRESSLAB, esfera/Shutterstock. Kolāža: TVNET

Крупнейшие страны Европейского союза Германия и Франция играют в другую игру с Россией, нежели США и Великобритания, чтобы предотвратить потенциальную войну в Украине. Риторика немецких и французских лидеров относительно России не такая резкая и осуждающая, они не помогают Украине оружием. Германия даже запретила эстонцам передать Украине старые немецкие гаубицы, в то время как Россия подтянула к Украине военных со всей страны. Программа LTV De Facto анализирует почему.

Пару недель назад Россия получила от США и НАТО письменное "нет" на требуемые Россией гарантии безопасности. Однако Запад оставил пространство для переговоров о технических вопросах - например, о военных маневрах и прозрачности учений.

В последние дни с Россией говорили в разных форматах, и роль переговорщиков в уменьшении напряжения стараются взять на себя и Берлин с Парижем - лидеры Германии и Франции по очереди запланировали визиты в Москву.

"Мы должны выработать специфические гарантии безопасности для стран-участниц Европейского союза, стран региона, Украины, Беларуси, Грузии и России", - после почти шести часов беседы с президентом России Владимиром Путиным сообщил президент Франции Эмануэль Макрон и выразил готовность вместе работать над решениями.

Несмотря на то, что Россия решила организовать встречу в сдержанной атмосфере, усадив президентов каждого в свой конец длинного стола, на пресс-конференции президент Франции пытался создать впечатление, что с Россией можно о чем-то договориться. Прошедшая несколько дней спустя встреча министров иностранных дел Великобритании и России была намного острее и показала, что англичане с русскими не могут разговаривать, пока Россия не отведет военные формирования от границ Украины.

По мнению Макрона, позиции России и Франции имеют "точки соприкосновения". Но Макрон не рассказал журналистам, какие именно гарантии он имеет в виду. Путин сразу не отклонил предложение Макрона, но еще раз перечислил свои требования, в том числе дальнейшее нерасширение НАТО и даже отступление до границ 1997 года.

Путин сказал журналистам, что Россия не намерена ни на кого нападать, а затем разыграл карту ядерной войны, демонстрируя, почему России было важно в 2014 году забрать Крым.

"Если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал НАТО и России несопоставим. Мы это понимаем. Но мы также понимаем, что Россия - одна из ведущих ядерных держав. А по некоторым компонентам в плане современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли", - заявил Путин.

"От руководителя такой большой страны, как Россия, такая риторика - очень волнительный сигнал", - заявил командующий Сухопутными войсками НВС полковник в отставке Игорь Раев.

Он считает, что визит Макрона показывает разное видение западных стран по уменьшению напряжения, но надо учитывать, что на действия Макрона влияют и грядущие выборы президента Франции в апреле.

"Он не может приехать и сказать: "Да, мы поговорили, я ничего не добился, все плохо". Такого результата никто не захочет. Надо показывать такой положительный посыл, дать понять своему народу, да и международному сообществу, что он все-таки является влиятельным игроком и способен изменить ситуацию", - говорит о визите Макрона Раев, но отмечает, что Макрон не может разрешить эту ситуацию.

Профессор Латвийского университета Жанетта Озолиня тоже согласна с тем, что выборы являются одной из причин действий Макрона, но он и ранее поднимал вопрос о безопасности Европейского союза. Кроме того, Франция, которая сейчас является председательствующей в союзе страной, традиционно во внешней политике была дружелюбно настроена к России.

"В случае Латвии мы особо не должны беспокоиться о том, о чем договорятся Макрон с Путиным, потому что это будет их дело. Латвия должна будет беспокоиться, если идеи Макрона станут идеями ЕС, но кажется, что это не может произойти, потому что есть достаточно сильная оппозиция в Центральной и Восточной Европе, и такая деятельность Макрона не будет одобрена со стороны других стран-участниц", - уверена Озолиня.

После посещения Москвы в Киеве Макрон сообщил, что Путин лично обещал ему не эскалировать ситуацию. Но Кремль немедленно это опроверг. Ситуация стала еще более неприятной во второй половине недели, когда Вашингтон, ссылаясь на информацию разведывательных служб, сообщил, что нападение России может начаться в ближайшие дни.

Россия во время дипломатических переговоров ни на минуту не прекращала размещение военных сил вокруг Украины. В Черное море на этой неделе заплыли шесть десантных кораблей морского флота из Балтийского и Северного морей. К Украине доставлена Национальная гвардия. Военная концепция России предусматривает, что именно пойдет вслед за армией по захваченным территориям.

"Это Национальная гвардия, которая занимается больше полицейскими функциями и для этой задачи очень хорошо подготовлена. Появление этого подразделения на границе Украины показывает, что какой-то план оккупации территории Украины определенно у Кремля уже был готов", - считает Раев.

Однако момент сюрприза давно уже исчез, и с российской стороны сейчас не ведется массовая информационная кампания для оправдания вторжения, поэтому не один аналитик допускает, что сам напряженный процесс для России может быть важнее малозначительного решения одного из вопросов.

"На самом деле наиболее выгодная для Путина ситуация - поддерживать напряженность и потенциальные угрозы вторжения по возможности дольше и по возможности реалистичнее, в то же время играя в дипломатические игры и пытаясь получить для себя какие-то блага и гарантии безопасности. Потому что в тот момент, когда он нападет, все будет кончено", - говорит Раев.

Западные страны угрожают серьезными последствиями для России, если она нападет на Украину. Как США, так и Европейский союз уже начали считаться с санкциями, которые в случае США определенно будут более смелыми. В большей степени зависимость европейских стран от российского газа является фактором, который заставляет выражаться не столь ясно, например, Германию, внешняя политика которой очень зависит от бизнес-интересов.

Новый немецкий канцлер Шолц на этой неделе в Белом доме, стоя рядом с президентом США, о вновь построенном газопроводе "Северный поток - 2" не сказал ни слова, дав понять, что Германия не готова играть этим важным для России и Германии проектом.

"Если Россия вторгнется, то есть если танки или отряды пересекут границу Украины еще раз, то больше не будет "Северного потока - 2". Мы поставим на этом точку", - заявил президент США Джо Байден.

Шолц, несмотря на то, что газопровод не упомянул, все же пообещал действовать согласованно: "Мы будем едины, мы будем действовать вместе. Мы сделаем все необходимые шаги, и мы все будем делать вместе". Телеканалу CNN Шолц сказал, что независимо от того, какой западный лидер встретится с Путиным, он будет слышать одно и то же. Со стороны такого впечатления нет.

Озолиня считает, что это весьма редкий случай, когда лидеры западных стран говорят одно и то же, но способ, как донести сказанное, может отличаться. "В международном плане Путин добился сильного единства среди лидеров западных стран и, как мы видим по исследованиям, также единства общества. У Путина поклонников больше нет. То, чего он добился, определенно какой-то набор аргументов, которые можно использовать во внутренних политических целях, чтобы сказать - видите, какие они плохие, нам нужно консолидироваться, и мы вместе с внешним врагом решим ситуацию в свою пользу", - говорит Озолиня.

Визит канцлера Германии Шолца в Москву должен пройти во вторник, за день до этого он посетит Киев. До визита напряжение еще больше возросло, некоторые страны призывают своих дипломатов покинуть Украину.

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