Олаф Шольц. ФОТО: Getty Images

В понедельник канцлер Германии Олаф Шольц встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а во вторник проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Визит Шольца в Москву был анонсирован на фоне критики со стороны других стран НАТО, которые обвиняют Германию в бездействии и недовольны ее отказом поставлять Киеву оружие.

Шольц также не говорил со всей однозначностью, что в случае российского военного вторжения в Украину газопровод «Северный поток-2» запущен не будет - хотя прямо этого тоже не исключал.

«Стратегическая неопределенность»

Россия и страны НАТО с ноября обмениваются обвинениями, угрозами, пишут друг другу письма и проводят переговоры, споря о расширении альянса и будущем Украины.

Шольц вступил в должность канцлера в начале декабря и не сразу подключился к публичной дипломатии вокруг этого конфликта.

Но в феврале он стал действовать активнее - встретился в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом, принял в Берлине лидеров Франции, Польши и стран Балтии и запланировал визиты в Киев и Москву - в таком порядке.

Шольц говорит, что он едет предупредить Россию о крайне дорогой цене, которую она заплатит, если начнет вторжение на Украину.

Но он не раскрывает, о каких конкретно санкциях идет речь - немецкий канцлер настаивает, что в этих вопросах нужно сохранять "стратегическую неопределенность" и не выкладывать все козыри на стол.

Вместо эскалации Шольц хочет предложить дипломатию - поддержать переговоры во всех существующих форматах, от «нормандского», где встречаются представители России, Украины, Германии и Франции, до ОБСЕ, Совета Россия-НАТО и диалога между США и Москвой.

«Где Олаф?»

Критики в Германии и за рубежом обвиняли Шольца в том, что он устранился от решения спора между Россией и Западом о будущем Украины.

В 2014-2015 годах Ангела Меркель выступала неформальным лидером Европы и сыграла важную роль в заключении перемирия на востоке Украины. Сейчас же договориться с Путиным пытается французский президент Эммануэль Макрон, а все главные вопросы решаются между Россией и США.

В этом кризисе Макрон сидит за рулем, а Шольц выглядит просто пассажиром, писала немецкая газета Handelsblatt.

В немецких соцсетях распространялись хэштеги #WoIstOlaf и #WoIstScholz - «Где Олаф?» и «Где Шольц?». Соцопросы показывали падение его рейтинга.

Но канцлера не стоит судить по меркам его предшественницы, сказал в разговоре с Би-би-си немецкий политолог Марсель Дирсус, сотрудник Института политики безопасности Кильского университета.

«Ангела Меркель была у власти дольше большинства демократических лидеров, она вызывала огромное уважение, и ее авторитет выходил за рамки ее поста. Так что это не вина Олафа Шольца - он только вступил в должность», - считает политолог.

Кроме опыта, у Шольца и Меркель есть и идеологические различия - новый канцлер принадлежит к Социал-демократической партии, которая исторически занимала более гибкую позицию к ГДР и Москве, чем христианские демократы Меркель.

«Каждый раз, когда заходит речь о России, социал-демократы возвращаются к Ostpolitik [Восточной политике], которой ФРГ следовала во время Холодной войны, выстраивая отношения с ГДР и с Москвой, - говорит Дирсус. - Она глубоко заложена в мышлении социал-демократов».

Шольцу постоянно напоминают о Герхарде Шредере - экс-канцлере от Социал-демократической партии, который теперь занимает пост председателя совета директоров «Роснефти» и Nord Stream AG, компании-оператора газопровода «Северный поток».

Шредер публично повторяет риторику Кремля - обвиняет Украину в «бряцании оружием» и агрессии против Донбасса.

«Он не говорит от лица правительства. Он не работает в правительстве. Он не входит в правительство. Сейчас канцлер - я, и политика Германии - это то, что вы слышите от меня», - ответил Шольц на вопрос Си-эн-эн о предшественнике.

Ужесточение риторики России и давление со стороны союзников заставляют Шольца действовать активнее, считает Дирсус из Кильского университета.

Берлин объявил, например, об отправке до 350 военных в Литву. Политолог подчеркивает, что размещение дополнительного контингента было запланировано раньше, просто процесс был ускорен, чтобы создать положительную новость.

«Германия выглядела настолько плохо, что ей нужно было сделать что-то», - говорит Дирсус.

Российский газ - слабость или козырь?

Если Россия начнет вторжение на Украину, то «Северного потока-2» не будет, заявил Джо Байден, стоя рядом с Шольцем на совместной пресс-конференции.

«Мы остановим [его запуск]», - предупредил американский президент.

Однако Шольц ушел от вопросов о газопроводе. После этого президент Украины Владимир Зеленский отменил встречу с приехавшей в Киев главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Сама Бербок не раз говорила, что Берлин готов к жестким санкциям, в том числе и к отказу от «Северного потока-2». Но она относится к партии «Зеленых» и еще до выборов обещала не запускать газопровод в случае своей победы.

Графика ФОТО: BBC

Среди однопартийцев Шольца, социал-демократов, отношение к проекту более сложное. Министр обороны Кристин Ламбрехт, например, настаивает, что он прямо не связан с конфликтом.

«Северный поток-2» заканчивается в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания, и ее глава Мануэла Швезиг, тоже член Социал-демократической партии, активно поддерживает российский газопровод.

«Мне кажется, значение "Северного потока-2" может быть преувеличено, но со стороны Украины справедливо ожидать от Берлина ясной позиции, и для меня загадка, почему ее нет», - говорит Марсель Дирсус.

По словам политолога, Берлин понимает, что в случае агрессии России против Украины запуск газопровода станет практически невозможным, потому что США будут делать все, чтобы остановить проект.

Он связал сомнения Шольца со всей той же Ostpolitik, которая видит в торговле возможность влияния на международных партнеров.

По словам политолога, в Германии существует взгляд на поставки российского газа не как на одностороннюю зависимость от России, но как на взаимозависимые отношения, которые одинаково важны для покупателя и продавца.

«Опять же, это очень спорный подход. Некоторые считают, что немцы искренне так думают. Другие же говорят, что это просто отговорка для достижения своих экономических интересов», - добавляет Дирсус.

Пять тысяч касок - и никаких гаубиц

Берлин блокирует поставки Украине оружия - например, снайперских винтовок - в рамках структур НАТО. Он также запрещает третьим странам перенаправлять свое вооружение в Киев: правительство Эстонии не получило разрешения на отправку гаубиц немецкого производства.

Пока что Берлин согласился лишь оборудовать на Украине военно-полевый госпиталь и выделить 5 тыс. касок для украинской армии.

«Что немецкие политики хотят отправить на Украину? Шлемы? Это позор на весь мир!» - возмущалась в интервью Der Spiegel лауреатка Нобелевской премии по литературе Герта Мюллер.

Шольц в ответ говорит, что Германия больше всех сделала для экономической поддержки Украины, выделив около 2 млрд долларов за последние семь лет. Что же касается шлемов, то их попросили украинские власти.

«Немецкое правительство многие годы занимает четкую позицию - мы не отправляем вооружение в кризисные регионы, и мы не отправляем смертоносное оружие на Украину», - сказал Шольц в интервью немецкому общественному телевидению.

Однако эксперты говорят, что это не так - и Берлин не раз одобрял поставки оружия в Египет, ОАЭ и Саудовскую Аравию, хотя это страны участвуют в кровавой войне в Йемене, которая привела к голоду и гуманитарной катастрофе

Кристиан Линднер, Олаф Шольц, Анналена Бербок ФОТО: Getty Images

Но к России у немцев особенное отношение из-за исторических причин, в первую очередь Второй мировой войны, считает Дирсус: «Нацистская Германия уничтожила миллионы русских, и это не может быть просто забыто. Каждый раз, когда немцы думают о политике в отношении России, они думают о причиненных страдании и смерти, и это влияет на политику в адрес Москвы».

Поэтому для многих в Германии неприемлема мысль о немецком оружии, которое будет направлено на российских солдат.

«К сожалению, это выборочное толкование истории, потому что, разумеется, немцы причинили ужасные страдания не только русским, но и украинцам», - говорит политолог.

Но он считает, что особое отношение к Москве связано и с историей объединения Германии в 1990 году.

«В отличие от американцев, немцы не думают о том, что они победили в Холодной войне. Берлинская стена пала благодаря дипломатии и благодаря согласию Москвы на объединение. И мне кажется, что в Германии есть ощущение долга по отношению к России», - замечает он.

Но против поставок оружия на Украину есть и более прагматичные аргументы, добавляет политолог: общественное мнение.

«Широко распространено мнение, что поставки вооружения Украине в данный момент приведут только к эскалации конфликта - что отправляя оружие, мы не поможем украинцам, а, наоборот, сделаем их жизнь сложнее», - говорит Дирсус.

70% немцев против поставок оружия Украине, и лишь 21% - за, показал опубликованный в начале февраля опрос, который провела германская вещательная компания ARD.