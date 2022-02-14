В Пентагоне видят возможности для дипломатического урегулирования ситуации с Украиной
Время на дипломатическое решение проблемы вокруг Украины все еще осталось, однако его становится все меньше, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
Время на дипломатическое решение проблемы вокруг Украины все еще осталось, однако его становится все меньше, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
"Мы говорили, и мы все еще верим сегодня, что до сих пор имеется время и пространство для дипломатического пути вперед. Мы все еще думаем, что есть способ способствовать деэскалации напряженности здесь, найти мирный путь так, чтобы избежать войны на Украине", - приводит его слова издание The Hill.
При этом он прокомментировал попытки стран Европы найти решение ситуации с Украиной.
"Я не знаю, назвал бы я их последними отчаянными (попытками - прим.), но конечно, мы признаем, что в этом смысле время уменьшается. И это дает нам всем повод для беспокойства", - отметил Кирби.
Он также повторил позицию США, что теперь военные действия на Украине могут начаться в любой день.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США искусственно раздувают ситуацию в связи с якобы планируемым российским вторжением на Украину, Россия не понимает, зачем американцы передают заведомо ложные данные об этом в СМИ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со своей стороны отметила, что в Москве расценивают как истерику заявления советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана по Украине, считают, что "англосаксам нужна война любой ценой".