За сутки в Эстонии прибавилось 2898 зараженных, двое скончались
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5304 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2898.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5304 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2898.
По состоянию на утро 14 февраля, в больницах находится 525 пациентов с коронавирусом. Из них 313 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 198 человек, или 63,3% не были вакцинированы, а 115, или 37,7% прошли курс вакцинации.
За сутки в больницах открыли 69 новых историй болезни, из которых в 33 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 42 пациента с симптомами COVID-19. Скончались два человека с коронавирусом: 86-летняя женщина и 89-летняя женщина.
В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 321,0 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 509,7 невакцинированных человек в день.
За сутки ввели 522 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 50 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 420 130 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 62,8%.