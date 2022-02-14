За сутки в Эстонии прибавилось 2898 зараженных, двое скончались

По состоянию на утро 14 февраля, в больницах находится 525 пациентов с коронавирусом. Из них 313 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 198 человек, или 63,3% не были вакцинированы, а 115, или 37,7% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 69 новых историй болезни, из которых в 33 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 42 пациента с симптомами COVID-19. Скончались два человека с коронавирусом: 86-летняя женщина и 89-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 321,0 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 509,7 невакцинированных человек в день.