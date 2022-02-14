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Самые дешевые авиарейсы: в Париж всего за 21 евро

Париж. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Postimees подготовил подборку самых выгодных авиарейсов с сайта trip.ee.

Туда и обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 16 евро

Туда и обратно из Таллинна в Париж начиная с 21 евро

Туда и обратно из Таллинна в Лондон начиная с 25 евро

Туда и обратно из Таллинна в Варну начиная со 155 евро

Туда и обратно из Таллинна в Чикаго начиная с 350 евро

Туда и обратно из Таллинна в Чили начиная с 460 евро

Туда и обратно из Таллинна на Шри-Ланку начиная с 503 евро

Туда и обратно из Таллинна на Филиппины начиная с 599 евро

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