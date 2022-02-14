Финляндия отзывает часть сотрудников посольства в Киеве и призывает граждан незамедлительно покинуть страну

По ее словам, решение обосновано серьезностью ситуации.

Посольство остается открытым и сама Лайне не покидает Киев.

"Ситуация серьезная и сейчас самое время покинуть страну", – сказала она.

Кроме того, Финляндия сегодня повторно обратилась к своим гражданам, находящимся в Украине, с призывом незамедлительно покинуть страну.

По словам Лайне, призыв связан с неподтвержденной пока информацией, согласно которой авиасообщение с Украиной может прерваться в понедельник.