Финляндия отзывает часть сотрудников посольства в Киеве и призывает граждан незамедлительно покинуть страну
Финляндия отзывает часть сотрудников своего посольства в Киеве, сообщила Yle посол Финляндии на Украине Пяйви Лайне.
Финляндия отзывает часть сотрудников своего посольства в Киеве, сообщила Yle посол Финляндии на Украине Пяйви Лайне.
По ее словам, решение обосновано серьезностью ситуации.
Посольство остается открытым и сама Лайне не покидает Киев.
"Ситуация серьезная и сейчас самое время покинуть страну", – сказала она.
Кроме того, Финляндия сегодня повторно обратилась к своим гражданам, находящимся в Украине, с призывом незамедлительно покинуть страну.
По словам Лайне, призыв связан с неподтвержденной пока информацией, согласно которой авиасообщение с Украиной может прерваться в понедельник.
"Ситуация усугубляется, и возможно, что полеты в Украину сократятся или будут полностью приостановлены", - отметила она.