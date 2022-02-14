Из-за вспыхнувшего в Старом городе пожара в больницу попали семь человек

В 20:30 центр тревоги получил сообщение, что в подвале трехэтажного каменного дома на улице Лай горит сауна, оснащенная электрокаменкой. Во время пожара в сауне находился один человек, который покинул ее до прибытия спасателей.

Прибыв на место происшествия, спасательная команда обнаружила, что дым от пожара распространился так далеко, что перекрыл все эвакуационные пути. Спасатели сразу же приступили к работе: эвакуировать людей и тушить пожар.

Скорая помощь осмотрела девять эвакуированных человек, семерых доставили в больницу на медосмотр. Пожар ликвидировали в 23:54, его причина устанавливается.