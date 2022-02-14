Пн, 14.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Из-за вспыхнувшего в Старом городе пожара в больницу попали семь человек

Из-за вспыхнувшего в Старом городе пожара в больницу попали семь человек

Пожар в Старом городе. ФОТО: Martin Ilustrumm/Kanal2

В воскресенье вечером в Старом городе в Таллинне произошел пожал, из-за которого семь человек доставили в больницу на медосмотр.

В 20:30 центр тревоги получил сообщение, что в подвале трехэтажного каменного дома на улице Лай горит сауна, оснащенная электрокаменкой. Во время пожара в сауне находился один человек, который покинул ее до прибытия спасателей.

Прибыв на место происшествия, спасательная команда обнаружила, что дым от пожара распространился так далеко, что перекрыл все эвакуационные пути. Спасатели сразу же приступили к работе: эвакуировать людей и тушить пожар.

Скорая помощь осмотрела девять эвакуированных человек, семерых доставили в больницу на медосмотр. Пожар ликвидировали в 23:54, его причина устанавливается. 

Спасатели выяснили, что в некоторых квартирах не было дымовых датчиков.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back