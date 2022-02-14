Эстония обновила воинский контингент в Польше

Ядро подразделения сформировано вокруг пехотного взвода, укомплектованного добровольцами северной и южной дружин Кайтселийта. Помимо дружинников в состав контингента численностью около 60 человек входит съемочная группа Сил обороны и тыловое подразделение.

Тактическая группа Wisent 3 пробудет в Польше до середины марта, она задействована на том же участке, что и прежняя смена эстонского контингента. Соединение продолжит взаимодействовать с 18-й механизированной дивизией польских вооруженных сил.

Эстонская тактическая группа названа в честь висента: европейского бизона, который занимает важное значение в культурном пространстве Польши – он символизирует мощь и силу.