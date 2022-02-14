Пн, 14.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Эстония обновила воинский контингент в Польше

Эстония обновила воинский контингент в Польше. ФОТО: Силы обороны

В понедельник, 14 февраля, эстонская тактическая группа Wisent 3 приступила к несению службы в Польше. В ее задачи входит поддержка союзников в отражении гибридной атаки со стороны Белоруссии.

Ядро подразделения сформировано вокруг пехотного взвода, укомплектованного добровольцами северной и южной дружин Кайтселийта. Помимо дружинников в состав контингента численностью около 60 человек входит съемочная группа Сил обороны и тыловое подразделение.

Тактическая группа Wisent 3 пробудет в Польше до середины марта, она задействована на том же участке, что и прежняя смена эстонского контингента. Соединение продолжит взаимодействовать с 18-й механизированной дивизией польских вооруженных сил.

Эстонская тактическая группа названа в честь висента: европейского бизона, который занимает важное значение в культурном пространстве Польши – он символизирует мощь и силу.

В течение смены двух прежних подразделений эстонские военнослужащие осуществляли воздушное наблюдение за приграничной зоной, помогли укрепить около 40 километров белорусско-польской границы, а также осуществили около 40 информационных операций.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back