В мае на Аэгна отправится быстрый катамаран

«Рейс от пристани Горхолла до порта Аэгна длится всего полчаса и позволяет с легкостью перенестись подальше от городского шума – в лесную тишь или на спокойные пляжи. Предлагающий возможности природного туризма остров Аэгна - скрытая жемчужина Таллинна, – сказал вице-мэр Таллинна Андрей Новиков. – Также там можно ознакомиться с военным наследием острова. О поездке на Аэгна стоит подумать и если поездка за рубеж в связи с обстановкой в мире затруднена».

Конкурс на право организации поездок на маршруте Таллинн-Аэгна выиграло предприятие OÜ Spinnaker, которое для обслуживания линии будет использовать быстрый катамаран длиной 29 метров, шириной 8 метров и с максимальной осадкой в 1,5 метра. На борту созданы условия для людей с особыми потребностями – подходящей ширины дверные проемы, наклонные дорожки и приспособленный туалет. При необходимости судно может принять до 3000 кг товаров, для которых есть отдельный грузовой трюм.

Остров Аэгна площадью всего три квадратных километра, это 17-й по величине остров Эстонии. В зависимости от времени года на Аэгна постоянно проживает от 3 до 12 семей. Однодневная поездка не позволит исследовать все достопримечательности острова, поэтому можно запланировать более продолжительное путешествие.

Пляжная зона острова разнообразна и составляет примерно десять километров в длину. Береговое покрытие от песчаного переходит к моренному. Аэгна в большой степени покрыт лесами с участками болот, для ознакомления с природой острова проложены туристические тропы длиной три и шесть километров.