Картина дня: допуск Валиевой к соревнованиям, выход Измайловой из партии «Зеленых» и ожидание войны на Украине

Олимпиада в Пекине 〉 В квалификации у Келли Силдару не оказалось конкуренток

Открывает сегодняшний олимпийский день квалификация по слоупстайлу, в которой наша фристайлистка Келли Силдару заняла первое место. Четыре года назад Келли Силдару не попала на Игры в Пхенчане из-за травмы колена. На этот раз Келли на месте и показала высший класс. Читать далее…

В танцах на льду золото завоевали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон

Рано утром, 14 февраля, были разыграны медали в танцах на льду на Олимпиаде-2022. Главными претендентами на золото Игр-2022 в танцах на льду были Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Эта пара выиграла ритм-танец, установив мировой рекорд в 90,83 балла. В произвольной программе у них также не оказалось конкурентов. Читать далее…

Оставьте в покое школу, давайте взрослеть

Слушайте, оставьте уже в покое русскую школу. Совершенно очевидно, что нормально освоить знания ребенок может только на родном языке. Редкие исключения – двуязычные семьи, полное погружение поневоле вроде жизни за границей или неотлучная гувернянька с иностранным языком. Читать далее…

На мероприятиях, проходящих на свежем воздухе, больше не нужно предъявлять ковид-сертификаты

На прошлой неделе члены правительства приняли принципиальное решение с 14 февраля упразднить требование проверки COVID-cправок для всех мероприятий и видов деятельности вне помещений. Читать далее…

Камилу Валиеву допустили до участия в личном турнире Олимпиады

Как стало известно сегодня утром, российская фигуристка Камила Валиева допущена до личного турнира на Олимпиаде. Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) не удовлетворила апелляции МОК, ISU и WADA, сообщается на сайте CAS. Читать далее…

Столетней жительнице Эстонии не нужны очки для чтения

Жительница Валга Линда-Хелене Коорт, которой только что исполнилось сто лет, может сама ходить и даже не нуждается в очках для чтения. «Мне не на что жаловаться», - заявляет она Lõuna-Eesti Postimees. Читать далее…

Postimees на Украине 〉 Война? Украина готовится, но вроде как и не готовится

Не исключено, что в тот момент, когда вы читаете эти строки, все уже изменилось (чаще всего войны начинаются ночью или рано утро, когда газета уже печатается), но по крайней мере сейчас имеется большой диссонанс в том, как ощущается ситуация на Украине и как на Западе. Украинцы спокойны, эстонцы на нервах. Читать далее…

За сутки в Эстонии прибавилось 2898 зараженных, двое скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5304 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2898. Читать далее...

Множество недовольных. Олимпийский комитет Канады выразил крайнее разочарование решением CAS по делу Валиевой

Олимпийский комитет Канады (COC) выступил с заявлением по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, до личного турнира зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Читать далее…

Пенсионер: как выжить, если место в доме престарелых стоит 1000 евро

Счет за дом престарелых опустился в почтовый ящик. Почти 1000 евро! Пожилая пара получает на двоих пенсию в размере 1140 евро. Как оплатить этот счет, если еще нужно оплачивать другие счета, а также питаться? «У нее были мысли о суициде», — признается мужчина, который отвез свою жену с Альцгеймером в дом по уходу — в крайнем отчаянии, поскольку сам он уже был не в состоянии позаботиться о ней. Читать далее…

Зюлейха Измаилова ушла от зеленых