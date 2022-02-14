Картина дня: допуск Валиевой к соревнованиям, выход Измайловой из партии «Зеленых» и ожидание войны на Украине
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 14 февраля.
Открывает сегодняшний олимпийский день квалификация по слоупстайлу, в которой наша фристайлистка Келли Силдару заняла первое место. Четыре года назад Келли Силдару не попала на Игры в Пхенчане из-за травмы колена. На этот раз Келли на месте и показала высший класс. Читать далее…
Рано утром, 14 февраля, были разыграны медали в танцах на льду на Олимпиаде-2022. Главными претендентами на золото Игр-2022 в танцах на льду были Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Эта пара выиграла ритм-танец, установив мировой рекорд в 90,83 балла. В произвольной программе у них также не оказалось конкурентов. Читать далее…
Слушайте, оставьте уже в покое русскую школу. Совершенно очевидно, что нормально освоить знания ребенок может только на родном языке. Редкие исключения – двуязычные семьи, полное погружение поневоле вроде жизни за границей или неотлучная гувернянька с иностранным языком. Читать далее…
На прошлой неделе члены правительства приняли принципиальное решение с 14 февраля упразднить требование проверки COVID-cправок для всех мероприятий и видов деятельности вне помещений. Читать далее…
Как стало известно сегодня утром, российская фигуристка Камила Валиева допущена до личного турнира на Олимпиаде. Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) не удовлетворила апелляции МОК, ISU и WADA, сообщается на сайте CAS. Читать далее…
Жительница Валга Линда-Хелене Коорт, которой только что исполнилось сто лет, может сама ходить и даже не нуждается в очках для чтения. «Мне не на что жаловаться», - заявляет она Lõuna-Eesti Postimees. Читать далее…
Не исключено, что в тот момент, когда вы читаете эти строки, все уже изменилось (чаще всего войны начинаются ночью или рано утро, когда газета уже печатается), но по крайней мере сейчас имеется большой диссонанс в том, как ощущается ситуация на Украине и как на Западе. Украинцы спокойны, эстонцы на нервах. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5304 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2898. Читать далее...
Олимпийский комитет Канады (COC) выступил с заявлением по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, до личного турнира зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Читать далее…
Счет за дом престарелых опустился в почтовый ящик. Почти 1000 евро! Пожилая пара получает на двоих пенсию в размере 1140 евро. Как оплатить этот счет, если еще нужно оплачивать другие счета, а также питаться? «У нее были мысли о суициде», — признается мужчина, который отвез свою жену с Альцгеймером в дом по уходу — в крайнем отчаянии, поскольку сам он уже был не в состоянии позаботиться о ней. Читать далее…
Возглавлявшая с 2017 года партию «Зеленые Эстонии» Зюлейха Измаилова в февраля вышла из рядов организации. Она не согласилась подробно прокомментировать Postimees свое решение: «Да, это отвечает действительности. Сейчас я еще не комментирую». Она добавила, что речь не идет о конфликте внутри партии. Читать далее…