По всей Финляндии пройдут протесты автомобилистов из-за цен на топливо
Уставшие от роста расходов на топливо автомобилисты собираются в конце этой недели провести акции протеста в 11 городах Финляндии, передает Yle.
Уставшие от роста расходов на топливо автомобилисты собираются в конце этой недели провести акции протеста в 11 городах Финляндии, передает Yle.
"Мы требуем изменить отношение к автомобилистам. Их нельзя считать дойными коровами", – говорит организатор демонстраций Лееви Руотсалайнен.
Руотсалайнен является также одним из авторов гражданской инициативы, в которой требуется снижение налога на топливо. Сбор подписей начался прошлой осенью, и на сегодняшний день инициативу поддержало уже более 120 000 человек.
Другая группа выдвинула в январе инициативу об отмене топливных акцизов на год.