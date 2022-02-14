По всей Финляндии пройдут протесты автомобилистов из-за цен на топливо

"Мы требуем изменить отношение к автомобилистам. Их нельзя считать дойными коровами", – говорит организатор демонстраций Лееви Руотсалайнен.

Руотсалайнен является также одним из авторов гражданской инициативы, в которой требуется снижение налога на топливо. Сбор подписей начался прошлой осенью, и на сегодняшний день инициативу поддержало уже более 120 000 человек.