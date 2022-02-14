AirBaltic организует дополнительные рейсы по маршруту Киев - Рига
Латвийская авиакомпания AirBaltic объявила в понедельник, что в связи с исключительно высоким спросом компания организует дополнительные рейсы по маршруту Киев - Рига.
Латвийская авиакомпания AirBaltic объявила в понедельник, что в связи с исключительно высоким спросом компания организует дополнительные рейсы по маршруту Киев - Рига.
Билеты на рейсы можно приобрести на сайте авиакомпании.
В воскресенье МИД Латвии призвал граждан Латвии как можно скорее покинуть Украину, сообщает LSM.
AirBaltic заявила, что постоянно оценивает текущую ситуацию и следует рекомендациям властей. По сообщению компании, она готова скорректировать расписание рейсов в случае необходимости.
Министерство иностранных дел Эстонии сделало объявление в связи с вызывающей беспокойство ситуацией на украинской границе:
В связи с выросшей опасностью из-за деятельности российских войск на украинской границе, мы советуем без крайней необходимости не путешествовать на Украину. Граждан Эстонии, находящихся на Украине, мы просим взвесить важность нахождения в стране и по возможности вернуться в Эстонию.
Граждане Эстонии, находящиеся на Украине, должны зарегистрировать свое нахождение в стране на странице МИД.