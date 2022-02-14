РУКА ПОМОЩИ ⟩ Какие украинские товары можно купить в Эстонии?

Во всех крупных сетевых магазинах продаются соусы «Чумак» украинского производства. Помимо кетчупа есть, например, французский соус с горчицей и чесночный соус. «Чумак» — шведско-украинская компания по производству продуктов питания, расположенная в Херсонской области.

Чесночный соус "Чумак" ФОТО: Tootja foto

В магазинах Coop, например, можно приобрести лапшу быстрого приготовления "Мивина". Не самая здоровая пища, но иногда можно съесть, чтобы помочь Украине. Лапша «Мивина» и картофельное пюре быстрого приготовления производятся на Украине на предприятии ООО Техноком, принадлежащем Nestle.

Персиковый сок "Садочок" ФОТО: Tootja foto

Сеть Maxima и ее э-магазин Barbora продают несколько сортов сока «Садочок». Сок производится ООО «Сандора» на юге Украины и с 2010 года принадлежит Pepsi.

Также на Украине произведены некоторые сухарики, чипсы и печенье, продаваемые под брендом «Виксталь». Однако некоторые из них - из России, поэтому с ними все сложно. Например, согласно надписям, вафли, которые привозит компания Eestimaine Vikstal OÜ, поступают с Украины, а маковые кольца того же бренда - родом из России.

С Украины поступают к нам и разнообразные конфеты "Рошен". Эта компания принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко, к которому у людей могут быть противоречивые чувства. При этом компания как минимум до сих пор принадлежит украинцам.

Шоколад "Рошен" ФОТО: Tootja foto

Украинское пиво «Оболонь» доступно во всех крупных сетях магазинов. Согласно Википедии, это крупнейшая пивоварня в Европе.

Водка марки Nemiroff также доступна во всех сетевых магазинах. Производится она компанией LVL Limited в Винницкой области Украины.

Иногда нужно быть особенно внимательным, чтобы найти товары, произведенные на Украине. Например, Tartu Mill предлагает подсолнечное масло Kalew c Украины.

Также в Эстонии можно купить одежду и текстиль производства Украины. Например, Babylink.ee продает детскую одежду украинского производства. Emmelapsepood.ee опять же предлагает изготовленную на Украине одежду для беременных. Хлопковые одеяла Dossa также производятся на Украине.