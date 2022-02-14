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  • Эстония
  • Десять дней спустя: некоторые жители Эстонии до сих пор не получили пенсию

Десять дней спустя: некоторые жители Эстонии до сих пор не получили пенсию

Фото иллюстративное. ФОТО: Tairo Lutter

Хотя день пенсии был 4 февраля, некоторые пожилые люди не получили пенсию и спустя десять дней.

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Изначально причина всей этой неожиданной путаницы в том, что Департамент социального страхования заменило компанию, которая доставляла пенсию домой. Вместо Omniva пенсии начала доставлять компания по разработке систем безопасности и платежей Hansab. При смене были утеряны данные почти 500 пенсионеров Эстонии.

Министр социальной защиты Сигне Рийсало сообщила сегодня, что из-за задержек с доставкой пенсий домой инициировала внеочередную проверку процесса смены поставщика услуг в Департаменте социального страхования.

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