Десять дней спустя: некоторые жители Эстонии до сих пор не получили пенсию

Изначально причина всей этой неожиданной путаницы в том, что Департамент социального страхования заменило компанию, которая доставляла пенсию домой. Вместо Omniva пенсии начала доставлять компания по разработке систем безопасности и платежей Hansab. При смене были утеряны данные почти 500 пенсионеров Эстонии.