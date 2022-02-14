Десять дней спустя: некоторые жители Эстонии до сих пор не получили пенсию
Хотя день пенсии был 4 февраля, некоторые пожилые люди не получили пенсию и спустя десять дней.
Хотя день пенсии был 4 февраля, некоторые пожилые люди не получили пенсию и спустя десять дней.
Изначально причина всей этой неожиданной путаницы в том, что Департамент социального страхования заменило компанию, которая доставляла пенсию домой. Вместо Omniva пенсии начала доставлять компания по разработке систем безопасности и платежей Hansab. При смене были утеряны данные почти 500 пенсионеров Эстонии.