Полиция проводит выборочные проверки на эстонско-латвийской границе

Руководитель бюро готовности к кризисам Департамента полиции и погранохраны Рауно Роозимяги сказал, что полиция проводила выборочные проверки транспортных средств на эстонско-латвийской границе уже с лета прошлого года, когда ситуация на границах Республики Беларусь и Европейского союза обострилась. «Мы делаем это, чтобы Эстонию нельзя было использовать в качестве транзитной страны для нелегальной миграции», - уточнил он.

Он добавил, что в ситуации, когда в Латвии, Литве и Польше по-прежнему много людей, которые могут попытаться использовать Эстонию для нелегальной миграции в Финляндию или Швецию, необходимо послать четкий сигнал о том, что вероятность быть пойманным полицией в Эстонии очень высока.

«Мы продолжим выставлять дополнительные патрули для проверки прибывающих с юга транспортных средств, дополнительные патрули в портах Северной Эстонии будут проверять пассажиров судов», — сказал Роозимяги.

Вчера 14 полицейских Ляэнеской префектуры проверили прибывших в Эстонию в волости Хяядемеэсте, им также помогали сотрудники Налогово-таможенного департамента. Всего проверено 453 автомобиля, в том числе пять автобусов.

Полицейские поймали одного гражданина Латвии без водительских прав, которого отстранили от вождения. Также были обнаружены другие мелкие нарушения закона, в случае которых полицейские ограничились предупреждением.