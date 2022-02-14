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Полиция проводит выборочные проверки на эстонско-латвийской границе

Полицейские проверяют машины эстонско-латвийской границе. ФОТО: Marko Saarm

В связи с обострением ситуации с безопасностью полиция проводит выборочные проверки транспортных средств на эстонско-латвийской границе, сообщает Postimees.

Руководитель бюро готовности к кризисам Департамента полиции и погранохраны Рауно Роозимяги сказал, что полиция проводила выборочные проверки транспортных средств на эстонско-латвийской границе уже с лета прошлого года, когда ситуация на границах Республики Беларусь и Европейского союза обострилась. «Мы делаем это, чтобы Эстонию нельзя было использовать в качестве транзитной страны для нелегальной миграции», - уточнил он.

Он добавил, что в ситуации, когда в Латвии, Литве и Польше по-прежнему много людей, которые могут попытаться использовать Эстонию для нелегальной миграции в Финляндию или Швецию, необходимо послать четкий сигнал о том, что вероятность быть пойманным полицией в Эстонии очень высока.

«Мы продолжим выставлять дополнительные патрули для проверки прибывающих с юга транспортных средств, дополнительные патрули в портах Северной Эстонии будут проверять пассажиров судов», — сказал Роозимяги.

Вчера 14 полицейских Ляэнеской префектуры проверили прибывших в Эстонию в волости Хяядемеэсте, им также помогали сотрудники Налогово-таможенного департамента. Всего проверено 453 автомобиля, в том числе пять автобусов.

Полицейские поймали одного гражданина Латвии без водительских прав, которого отстранили от вождения. Также были обнаружены другие мелкие нарушения закона, в случае которых полицейские ограничились предупреждением.

Вчера полицейские Лыунаской префектуры также выборочно проверила прибывающих в страну в Юго-Восточной Эстонии, где нарушений закона обнаружено не было.

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