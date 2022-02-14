ФОТО: BBC News

"Большая семерка" в совместном заявлении пригрозила России серьезными санкциями в случае нападения на Украину; Украина и страны Балтии требуют созвать заседание в рамках ОБСЕ; канцлер Германии прилетел в Киев. Последние события и заявления вокруг Украины - в обзоре Русской службы Би-би-си.

Канцлер Германии Олаф Шольц включился в поиск выход из кризиса путем переговоров: в понедельник он встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, а во вторник намечена его встреча с российским президентом Владимиром Путиным в Москве.

Украинские власти воспользовались процедурой, предусмотренной Венским документом ОБСЕ "о мерах укрепления доверия и безопасности", и вначале послали России запрос о перемещениях ее войск в приграничных районах, а в воскресенье, не дождавшись ответа, потребовали в течение 48 часов организовать встречу с Россией и всеми странами, подписавшими Венский документ.

"Украина созывает встречу с Россией и всеми государствами-членами в ближайшие 48 часов, чтобы обсудить усиление и передвижение российских войск вдоль нашей границы", - написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в "Фейсбуке".

В понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не стал комментировать запрос Киева, а лишь вновь заявил, что Россия вправе свободно перемещать войска по своей территории.

"Масштабные передвижения Вооруженных сил Украины также осуществляются в приграничной зоне на территории Украины, причем в районе, который граничит с территорией самопровозглашенных республик, что приводит к нагнетанию обстановки", - заявил журналистам Дмитрий Песков.

Балтийские страны в воскресенье обратились к Польше, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, с просьбой созвать заседание с участием Беларуси и других заинтересованных стран, чтобы обсудить на нем передвижение войск и учения вокруг Украины.

Это заседание должно было пройти уже в понедельник, но глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия не будет в нем участвовать.

Санкции от "Большой семерки"

Страны "Большой семерки" предупредили Россию, что готовы ввести санкции, которые будут иметь серьезные негативные последствия для ее экономики. Это первое совместное заявление "семерки" на эту тему - до сих пор о санкциях говорили по отдельности лидеры разных стран G7. В "семерку", кроме западных держав, входит Япония.

Министры финансов G7 заявили, что рассматривают наращивание российской военной мощи у границ Украины как повод для серьезного беспокойства.

Россия отрицает, что планирует вторжение, несмотря на то, что у границы уже сосредоточено более ста тысяч военнослужащих.

"Нашим непосредственным приоритетом является поддержка усилий по деэскалации ситуации", - сказано в заявлении министров финансов "Большой семерки".

Однако, если Москва усилит военные действия, мировые державы "готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции" в отношении России и "скоординированно" оказать дальнейшую экономическую и финансовую поддержку Украине.

"Любые уступки Украины не касаются отказа от членства в НАТО". Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко объяснил свои слова

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. ФОТО: Reuters

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко пояснил свои слова в интервью британским СМИ о том, что Украина "могла бы" рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией.

Так он ответил на вопрос BBC Radio 5 Live о том, рассматривает ли Киев вопрос отказа от вступления в альянс.

В МИД Украины заявили, что эти слова вырваны из контекста, но добавили, что ради мира и сохранения жизней своих граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями.

"Мы сейчас в разных интервью здесь объясняем, что курс на НАТО даже есть в конституции и никаких изменений сейчас нет, но мы не можем рассчитывать сейчас на НАТО - потому что мы не члены этой семьи. Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они лежат не в сфере НАТО, а в Минских договоренностях. Что касается НАТО сейчас - мы сохраняем курс на вступление, но в данный момент вынуждены искать другие варианты, как выжить", - разъяснил свои слова Вадим Пристайко.