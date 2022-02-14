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В Йыгева появится огромная скульптура в виде мотоцикла

Jõgeva MC liikmest kunstniku Tapio Lahti skulptuur on plaanis paigaldada Piibe maantee ja Mustvee maantee ringristmiku keskele. ФОТО: Jõgeva MC eskiis

Одной из двух победивших работ народного бюджета волости Йыгева является сооружение мотоскульптуры в Йыгева, сообщает Tartu Postimees.

Огромную металлическую статую мотоцикла в этом году планируют установить на шоссе Пийбе в Йыгева посреди кольцевой развязки Ыуна, которую местные жители знают лучше, чем перекресток с заправочной станцией Alexela.

Установить скульптуру мотоцикла предложил местный мотоклуб Jõgeva MC. Йыгеваский мотоклуб вот уже тридцать лет организует международный мотоциклетный слет Jõgevatreff, который ежегодно посещают несколько тысяч мотоциклистов из Эстонии и других стран.

Президент мотоцикла Jõgeva МС Эйго Эллиссон сказал, что гигантская скульптура мотоцикла определенно не является мемориалом или памятником. Он добавил, что это веха или ориентир эстонской мотокультуры. "Называйте как хотите", - сказал он.

Начало уже положено

Идея возведения скульптуры возникла еще полтора года назад, и к настоящему времени уже началось изготовление скульптуры, так что гигантский мотоцикл в Йыгева будет установлен обязательно.

Автор скульптуры – давний член Jõgeva MC, скульптор и художник Тапио Лахти. Скульптура мотоцикла имеет три метра в высоту и более четырех метров в длину.

В настоящее время металлическая скульптура находится в доме Тапио Лахти, недалеко от Чудского озера в поселке Рая.

Эйго Эллиссон пояснил, что скульптуру еще нужно немного дополнить и что база, на которую будет крепиться мотоцикл, уже готова.

Глава отдела экономики и развития волости Йыгева Трийн Пярсим сказала, что перед установкой скульптуры необходимо уточнить условия и требования для ее установки в Транспортном департаменте.

«Для этого достигнуты предварительные договоренности, поэтому установка скульптуры во многом зависит от того, насколько быстро мы подготовим необходимые проекты и выполним требования», — сказала она.

Трийн Пярсим добавила, что мотоскульптура – ​​это достойная и достойная идея. "Референдум также показал, что людям нравится, и идея уже получила положительный отклик на местах", - сказал он.

Две работы-победители

В ходе голосования по народному бюджету волости Йыгева мотоскульптура получила 180 голосов. Выиграло голосование с 273 голосами приобретение наборов для развития речи для детских садов волости.

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