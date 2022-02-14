Дальнейшее повышение цен "съест" при походах в магазин дополнительные сотни евро

Повышение цен особенно болезненно для низкооплачиваемых работников, которые и так тратят большую часть своих денег на ежедневные расходы и покупательскую корзину. Хотя было много разговоров о ценах на энергоносители, рост цен на продовольствие также является болезненной темой.

Точно сказать, насколько вырастут цены в магазине, сейчас не может никто. Если верить Европейскому центробанку, цены должны как по мановению волшебной палочки остановиться, но поскольку инфляция в Эстонии исторически всегда была выше, чем в среднем по Европе, у нас не так много возможностей спастись от роста цен.

Сравнение цен основывалось на декабрьской цене недельной продовольственной корзины, предоставленной Эстонским институтом конъюнктуры. Насколько мы помним, она достигла рекордного уровня: 84,59 евро в неделю, или 338,56 евро в месяц, или 4060 евро в год. Для сравнения: минимальная заработная плата в Эстонии в этом году составляет 654 евро брутто, или всего 604 евро нетто. Институт говорит в своей методологии, что стоимость продовольственной корзины — это сумма, на которую питается семья из четырех человек.

В Эстонии показатель инфляции в декабре составил 12,2%, а в январе этого года снизился до 11,7%. Если исходить из пессимистического прогноза, что нам не избежать годового повышения цен на 12%, это будет означать, что продовольственная корзина станет дороже более чем на 40 евро в месяц, что будет стоить дополнительно 487 евро в год на продукты питания. Это почти одна месячная зарплата взрослого человека с минимальной заработной платой.

Однако, если бы рост цен ограничился 7 процентами за год, это означало бы, что через год в продовольственной корзине осталось бы 284 дополнительных евро.

Нужно также иметь в виду, что речь идет сугубо о продуктах питания: другие предметы первой необходимости сюда еще нужно прибавить

В случае с продовольственными товарами необходимо учитывать, что не все товары дорожают одинаково, существуют сезонные различия, и динамика цен может зависеть от многих факторов (например, хороший год и избыток предложения, транспортные расходы и т. д.).