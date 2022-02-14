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  • Эстония
  • Министр Лийметс советует воспользоваться дополнительными рейсами Air Baltic, чтобы покинуть Украину

Министр Лийметс советует воспользоваться дополнительными рейсами Air Baltic, чтобы покинуть Украину

Välisminister Eva-Maria Liimets.  ФОТО: Sander Ilvest

Глава МИД Эва-Мария Лийметс советует воспользоваться дополнительными рейсами Air Baltic Киев-Рига, чтобы безопасно покинуть кризисный очаг.

МИД напоминает всем находящимся на Украине гражданам и постоянным жителям Эстонии, что в связи с ситуацией на украинской границе министерство в пятницу обновило предупреждение о поездках на Украину и пребывании в этой стране.

Министр Лийметс сослалась на обнародованное в понедельник сообщение Air Baltic о дополнительных авиарейсах Киев-Рига и отметила, что этой возможностью следует воспользоваться.

«Ситуация на границе Украины напряженная и непредсказуемая. В этой связи в СМИ появляются сообщения о потенциальных проблемах в обслуживании украинских линий ряда авиакомпаний, поэтому мы рекомендуем воспользоваться имеющимися сейчас возможностями. Просим всех находящихся на Украине эстонских граждан и постоянных жителей Эстонии продумать свои планы поездки и при первой возможности вернуться домой. Мы также просим всех находящихся на Украине эстоноземельцев зарегистрировать свою поездку на сайте МИД Reisi Targalt», - сказала Лийметс.

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