Министр Лийметс советует воспользоваться дополнительными рейсами Air Baltic, чтобы покинуть Украину

МИД напоминает всем находящимся на Украине гражданам и постоянным жителям Эстонии, что в связи с ситуацией на украинской границе министерство в пятницу обновило предупреждение о поездках на Украину и пребывании в этой стране.

«Ситуация на границе Украины напряженная и непредсказуемая. В этой связи в СМИ появляются сообщения о потенциальных проблемах в обслуживании украинских линий ряда авиакомпаний, поэтому мы рекомендуем воспользоваться имеющимися сейчас возможностями. Просим всех находящихся на Украине эстонских граждан и постоянных жителей Эстонии продумать свои планы поездки и при первой возможности вернуться домой. Мы также просим всех находящихся на Украине эстоноземельцев зарегистрировать свою поездку на сайте МИД Reisi Targalt», - сказала Лийметс.