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  • Эстония
  • Лаанет: Эстония готова принять несколько тысяч украинских беженцев
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Лаанет: Эстония готова принять несколько тысяч украинских беженцев

Калле Лаанет. ФОТО: Konstantin Sednev

Эстония готова принять несколько тысяч украинских беженцев, если начнется военный конфликт на Украине, сказал Rus.ERR министр обороны Калле Лаанет. 

На утреннем заседании кабмина правительство обсуждало дальнейшие шаги в случае если конфликт перейдёт в активную фазу, в том числе вопрос приема беженцев.

По оценке генштаба Эстонии, нельзя с уверенностью сказать, что конфликт перейдёт в активную фазу, однако уровень риска сейчас высок как никогда.

Прямой военной угрозы Эстонии со стороны России нет, об этом заявляют как члены правительства, так и представители Сил обороны Эстонии. В Эстонии также не считают, что военные действия на Украине могут начаться в ближайшие дни, однако риски того, что это может случиться, крайне высоки,

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