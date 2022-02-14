Лаанет: Эстония готова принять несколько тысяч украинских беженцев
Эстония готова принять несколько тысяч украинских беженцев, если начнется военный конфликт на Украине, сказал Rus.ERR министр обороны Калле Лаанет.
Эстония готова принять несколько тысяч украинских беженцев, если начнется военный конфликт на Украине, сказал Rus.ERR министр обороны Калле Лаанет.
На утреннем заседании кабмина правительство обсуждало дальнейшие шаги в случае если конфликт перейдёт в активную фазу, в том числе вопрос приема беженцев.
По оценке генштаба Эстонии, нельзя с уверенностью сказать, что конфликт перейдёт в активную фазу, однако уровень риска сейчас высок как никогда.
Прямой военной угрозы Эстонии со стороны России нет, об этом заявляют как члены правительства, так и представители Сил обороны Эстонии. В Эстонии также не считают, что военные действия на Украине могут начаться в ближайшие дни, однако риски того, что это может случиться, крайне высоки,