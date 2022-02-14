Лаанет: Эстония готова принять несколько тысяч украинских беженцев

На утреннем заседании кабмина правительство обсуждало дальнейшие шаги в случае если конфликт перейдёт в активную фазу, в том числе вопрос приема беженцев.

По оценке генштаба Эстонии, нельзя с уверенностью сказать, что конфликт перейдёт в активную фазу, однако уровень риска сейчас высок как никогда.

Прямой военной угрозы Эстонии со стороны России нет, об этом заявляют как члены правительства, так и представители Сил обороны Эстонии. В Эстонии также не считают, что военные действия на Украине могут начаться в ближайшие дни, однако риски того, что это может случиться, крайне высоки,