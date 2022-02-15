Келли Сильдару выиграла олимпийскую бронзу

После двух заездов Сильдару сохраняла второе место, но после третьей попытки упустила одну позицию, набрав 82,06 балла. Сильнее эстонской спортсменки оказались швейцарка Матильда Гремо, завоевавшая золото (86,56 балла), и китаянка Гу Эйлин, ставшая обладательницей серебра (86,23 балла).

После соревнований Сильдару прокомментировала в прямом эфире Kanal 2, что довольна своим результатом и теперь чувствует спад напряжения. Она отметила, что, к сожалению, во время второго заезда соревнований по слоупстайлу произошло то же самое, что и на Big Air, когда во время блестящего исполнения лыжа слетела с ноги.

Но все-таки на третью попытку Сильдару вышла уверенно, так как знала, что в настоящий момент ей как минимум гарантирована бронза. На всякий случай для третьего заезда она взяла новую пару лыж. «Они были свежесмазаны и, может быть, не были рассчитаны на выполнение трюков на такой скорости», - добавила Сильдару.