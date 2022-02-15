В Нарве пропал 74-летний Александр
Полиция просит помощи в поиске пропавшего в Нарве в Ида-Вирумаа 74-летнего Александра, который в понедельник около 20:30 ушел из своего дома на Таллиннском шоссе в неизвестном направлении.
Полиция просит помощи в поиске пропавшего в Нарве в Ида-Вирумаа 74-летнего Александра, который в понедельник около 20:30 ушел из своего дома на Таллиннском шоссе в неизвестном направлении.
По состоянию здоровья Александр может плохо воспринимать окружающее. У него не было с собой мобильного телефона и с ним невозможно связаться. Полицейские пообщались с близкими пропавшего и собирают информацию, куда он мог направиться.
Рост Александра — почти 170 см. На нем была коричневая куртка с красным капюшоном и черные брюки. Он носит синий берет.
Полиция просит всех, кто видел Александра или располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.