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В Нарве пропал 74-летний Александр

Александр. ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поиске пропавшего в Нарве в Ида-Вирумаа 74-летнего Александра, который в понедельник около 20:30 ушел из своего дома на Таллиннском шоссе в неизвестном направлении.

По состоянию здоровья Александр может плохо воспринимать окружающее. У него не было с собой мобильного телефона и с ним невозможно связаться. Полицейские пообщались с близкими пропавшего и собирают информацию, куда он мог направиться.

Рост Александра — почти 170 см. На нем была коричневая куртка с красным капюшоном и черные брюки. Он носит синий берет.

Полиция просит всех, кто видел Александра или располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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