ФОТО: BBC News

В колонии №2 в городе Покров во Владимирской области началось выездное заседание Лефортовского суда Москвы по двум новым уголовным делам политика Алексея Навального. Его обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду.

Дело о мошенничестве было возбуждено в конце декабря 2020 года, а о возбуждении дела о неуважении к суду стало известно в мае 2021-го. Перед передачей в суд их объединили в одно производство.

У колонии. ФОТО: BBC

Власти не стали объяснять, почему заседание суда решили провести в колонии вместо того, чтобы этапировать Навального в Москву. Соратники оппозиционера считают, что это сделано для того, чтобы осложнить освещение процесса.

На заседание в Покров приехали несколько десятков журналистов. Руководство колонии разрешило пустить их на процесс - но лишь в административное здание, где организована трансляция заседания, передает корреспондент Русской службы Би-би-си.

ФОТО: BBC

В колонию также приехала супруга политика Юлия Навального. Накануне она опубликовала пост, в котором потребовала, чтобы ее допустили на выездное заседание, а также рассказала, что 16 февраля у нее должно было состояться свидание с мужем.

В чем обвиняют Навального

По делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Навального обвиняют в растрате средств, которые граждане жертвовали его фондам и некоммерческим организациям.

По версии следствия, структуры Навального собрали более 588 млн рублей, из которых политик якобы потратил 356 млн рублей на личные цели.

По четырем эпизодам обвинения Навальному грозит до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, как заявляла адвокат Ольга Михайлова, "большое дело по мошенничеству еще расследуется", и даже после решения суда по уже выделенным эпизодам следствие может предъявить оппозиционеру новые обвинения.

Два эпизода о неуважении к суду (чч. 1,2 ст. 297 УК РФ) связаны с процессом по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, проходившему в феврале прошлого года (Навального признали виновным и назначили штраф в 850 тысяч рублей).

Как сообщал соратник Навального Иван Жданов, обвинения основаны на 104 фразах политика в адрес судьи и других участников процесса.