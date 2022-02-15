Вт, 15.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Cпасатели, полиция и скорая помощь окружили здание театра «Ванемуйне»

Фото ⟩ Cпасатели, полиция и скорая помощь окружили здание театра «Ванемуйне»

Сегодня, 15 февраля, около восьми часов утра театр «Ванемуйне» в Тарту окружили автомобили спасателей, полиции и скорой помощи. 

В Центр тревоги поступило сообщение, что в здании замечен дым, передает Tartu Postimees.

Когда прибыли спасатели, выяснилось, что в одном устройстве сгорел аккумулятор, что не представляло непосредственной опасности для окружающей среды и людей.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back