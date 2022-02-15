Фото ⟩ Cпасатели, полиция и скорая помощь окружили здание театра «Ванемуйне»
Сегодня, 15 февраля, около восьми часов утра театр «Ванемуйне» в Тарту окружили автомобили спасателей, полиции и скорой помощи.
Сегодня, 15 февраля, около восьми часов утра театр «Ванемуйне» в Тарту окружили автомобили спасателей, полиции и скорой помощи.
В Центр тревоги поступило сообщение, что в здании замечен дым, передает Tartu Postimees.
Когда прибыли спасатели, выяснилось, что в одном устройстве сгорел аккумулятор, что не представляло непосредственной опасности для окружающей среды и людей.