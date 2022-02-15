Ида-Вируская центральная больница открыла еще одно коронавирусное отделение

Заболевает все больше работников, и нехватка медицинского персонала нарушает работу центральной больницы. За последние две недели было зарегистрировано сто случаев заражения сотрудников COVID-19. Кроме того, часть работников находятся на больничном и по другим причинам. Главврач доктор Тоомас Карийс упомянул, что среди заболевших немало и тех, у кого была сделана бустерная доза вакцины. «Однако, ни один вакцинированный работник не нуждается в больничном лечении. Здоровые врачи и сестринский персонал работают с повышенной нагрузкой, часто сверхурочно», - дополнил он.

Руководитель по сестринству и инфраструктуре для пациентов Ксения Верховская сообщила, что нехватка дополнительного сестринского персонала по-прежнему является серьезной проблемой. «Некоторые отделения вынуждены работать с персоналом уменьшенного состава. В пятницу мы закрыли стационарное отделение восстановительного лечения. Из-за заболевания врачей и сестер нам пришлось отсрочить приемы врачей-специалистов, по причине чего пациентам придется дольше ждать приема», - добавила Верховская и обратила внимание на то, что из-за заболевания работников колл-центра могут быть перебои в приеме звонков от пациентов.

Главврач Ида-Вируской центральной больницы, доктор Тоомас Карийс дополнил, что с целью получения более быстрой помощи пациенты обращаются в ЭМО, в результате чего нагрузка отделения заметно возрастает. Ежедневно в ЭМО постапает более десяти человек только для того, чтобы сделать тест на COVID-19. Это приводит к увеличению очередей. У больницы нет возможности направить в ЭМО дополнительный персонал. «Призываю всех относиться к ситуации с пониманием и мириться с временными неудобствами, а также обращаться в отделение неотложной помощи, если есть причины для госпитализации», - сказал доктор Карийс.