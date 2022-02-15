Вт, 15.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Ида-Вируская центральная больница открыла еще одно коронавирусное отделение

Ида-Вируская центральная больница. ФОТО: Sander Ilvest

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и увеличением числа пациентов с COVID-19, Ида-Вируская центральная больница открыла на территории первой хирургии еще одно коронаотделение с пятью койко-местами, а также увеличила число койко-мест в интенсивной терапии до семи. Всего в центральной больнице сейчас 40 пациентов с коронавирусом в отделениях инфекционных заболеваний (и пять свободных мест) и шесть пациентов с COVID-19 в интенсивной терапии, где осталось лишь одно свободное место. Заполняемость коронаотделений приближается к 90 процентам.

Заболевает все больше работников, и нехватка медицинского персонала нарушает работу центральной больницы. За последние две недели было зарегистрировано сто случаев заражения сотрудников COVID-19. Кроме того, часть работников находятся на больничном и по другим причинам. Главврач доктор Тоомас Карийс упомянул, что среди заболевших немало и тех, у кого была сделана бустерная доза вакцины. «Однако, ни один вакцинированный работник не нуждается в больничном лечении. Здоровые врачи и сестринский персонал работают с повышенной нагрузкой, часто сверхурочно», - дополнил он.

Руководитель по сестринству и инфраструктуре для пациентов Ксения Верховская сообщила, что нехватка дополнительного сестринского персонала по-прежнему является серьезной проблемой. «Некоторые отделения вынуждены работать с персоналом уменьшенного состава. В пятницу мы закрыли стационарное отделение восстановительного лечения. Из-за заболевания врачей и сестер нам пришлось отсрочить приемы врачей-специалистов, по причине чего пациентам придется дольше ждать приема», - добавила Верховская и обратила внимание на то, что из-за заболевания работников колл-центра могут быть перебои в приеме звонков от пациентов.

Главврач Ида-Вируской центральной больницы, доктор Тоомас Карийс дополнил, что с целью получения более быстрой помощи пациенты обращаются в ЭМО, в результате чего нагрузка отделения заметно возрастает. Ежедневно в ЭМО постапает более десяти человек только для того, чтобы сделать тест на COVID-19. Это приводит к увеличению очередей. У больницы нет возможности направить в ЭМО дополнительный персонал. «Призываю всех относиться к ситуации с пониманием и мириться с временными неудобствами, а также обращаться в отделение неотложной помощи, если есть причины для госпитализации», - сказал доктор Карийс.

«Подобная ситуация для нас новая, но команда Ида-Вируской центральной больницы прилагает большие усилия, чтобы обеспечить пациентам доступность медицинской помощи», - резюмировал председатель правления Тармо Тохвер.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back