Ида-Вируская центральная больница открыла еще одно коронавирусное отделение
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и увеличением числа пациентов с COVID-19, Ида-Вируская центральная больница открыла на территории первой хирургии еще одно коронаотделение с пятью койко-местами, а также увеличила число койко-мест в интенсивной терапии до семи. Всего в центральной больнице сейчас 40 пациентов с коронавирусом в отделениях инфекционных заболеваний (и пять свободных мест) и шесть пациентов с COVID-19 в интенсивной терапии, где осталось лишь одно свободное место. Заполняемость коронаотделений приближается к 90 процентам.