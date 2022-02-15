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  • Деревянные дома в Эстонии бывают просто чудесными. Вот один из них

Фото ⟩ Деревянные дома в Эстонии бывают просто чудесными. Вот один из них

ФОТО: KV.EE

В Пярнуском уезде, в сосновом лесу рядом с красивым пляжем ждет новых собственников уютный деревянный дом, пишет Kodu.

Старое бревенчатое здание было разобрано, затем перевезено на его нынешнее место, собрано и со вкусом отделано. Дом, построенный в 2017 году, сменит собственников за 349 000 евро.

ФОТО: KV.EE

Дом состоит из гостиной с открытой кухней, двух спален, бани с комнатой отдыха и парной с электрической каменкой. На прилегающем к дому участке площадью 2578 м2 также есть сарай и коптильня. Кстати, море всего в 300 метрах!

ФОТО: KV.EE

Дом утеплен древесноволокнистой ватой STEICO, обеспечивающей долгий срок службы конструкции и прекрасный внутренний климат, фасад отделан деревянной доской.

ФОТО: KV.EE

С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE

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