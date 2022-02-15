Фото ⟩ Деревянные дома в Эстонии бывают просто чудесными. Вот один из них
В Пярнуском уезде, в сосновом лесу рядом с красивым пляжем ждет новых собственников уютный деревянный дом, пишет Kodu.
В Пярнуском уезде, в сосновом лесу рядом с красивым пляжем ждет новых собственников уютный деревянный дом, пишет Kodu.
Старое бревенчатое здание было разобрано, затем перевезено на его нынешнее место, собрано и со вкусом отделано. Дом, построенный в 2017 году, сменит собственников за 349 000 евро.
Дом состоит из гостиной с открытой кухней, двух спален, бани с комнатой отдыха и парной с электрической каменкой. На прилегающем к дому участке площадью 2578 м2 также есть сарай и коптильня. Кстати, море всего в 300 метрах!
Дом утеплен древесноволокнистой ватой STEICO, обеспечивающей долгий срок службы конструкции и прекрасный внутренний климат, фасад отделан деревянной доской.
С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.