За сутки в Эстонии скончались семь человек с коронавирусом, включая 40-летнего мужчину
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6934 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 3514.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6934 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 3514.
По состоянию на утро 15 февраля, в больницах находится 519 пациентов с коронавирусом. Из них 305 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 194 человека, или 63,6% не были вакцинированы, а 111, или 36,4% прошли курс вакцинации.
За сутки в больницах открыли 75 новых историй болезни, из которых в 39 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 43 пациента с симптомами COVID-19. Скончались семь человек с коронавирусом: 40-летний мужчина, 75-летний мужчина, 79-летняя женщина, 83-летняя женщина, 84-летний мужчина, 87-летняя женщина и 90-летняя женщина.
В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражался в среднем 297,4 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 474,1 невакцинированных человека в день.
За сутки были введены 962 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 82 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получил 420 831 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 62,8%.