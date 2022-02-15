За сутки в Эстонии скончались семь человек с коронавирусом, включая 40-летнего мужчину

По состоянию на утро 15 февраля, в больницах находится 519 пациентов с коронавирусом. Из них 305 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 194 человека, или 63,6% не были вакцинированы, а 111, или 36,4% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 75 новых историй болезни, из которых в 39 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 43 пациента с симптомами COVID-19. Скончались семь человек с коронавирусом: 40-летний мужчина, 75-летний мужчина, 79-летняя женщина, 83-летняя женщина, 84-летний мужчина, 87-летняя женщина и 90-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражался в среднем 297,4 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 474,1 невакцинированных человека в день.