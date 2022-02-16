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Удар током. По нервам и по карману

На счетчики и счета лучше не смотреть. ФОТО: Arvo Meeks

При взгляде на счета за электричество и отопление охватывает чувство безнадежности. Которое, впрочем, всё увереннее становится нашим шестым чувством – взамен прежнего чувства глубокого удовлетворения…

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Концерн Eesti Energia является государственным предприятием. То есть мы – потребители, – помимо прямых налогов и акцизов, именно государству платим еще и мзду в виде цены за потребляемую электроэнергию. Хоть мы и «не буржуи»…

Зато потом государство, от своих щедрот, компенсирует нам малую толику наших затрат. Из нашего же кармана – нам же и компенсирует.

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