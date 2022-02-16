Удар током. По нервам и по карману
При взгляде на счета за электричество и отопление охватывает чувство безнадежности. Которое, впрочем, всё увереннее становится нашим шестым чувством – взамен прежнего чувства глубокого удовлетворения…
При взгляде на счета за электричество и отопление охватывает чувство безнадежности. Которое, впрочем, всё увереннее становится нашим шестым чувством – взамен прежнего чувства глубокого удовлетворения…
Концерн Eesti Energia является государственным предприятием. То есть мы – потребители, – помимо прямых налогов и акцизов, именно государству платим еще и мзду в виде цены за потребляемую электроэнергию. Хоть мы и «не буржуи»…