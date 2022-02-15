Захарова: 15 февраля войдет в историю как день провала западной пропаганды войны

"15 февраля 2022 войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее американские СМИ обозначали 15 февраля в качестве одной из дат "возможного вторжения России на Украину".

В конце прошлой недели агентство Bloomberg ссылаясь на "официальные лица, знакомые с ситуацией, но не названные по имени", утверждало, что "любые действия могут начаться уже во вторник", хотя "окончательные намерения России и неизвестны".

В то же время, как писало Politico, "европейцы, однако, дали понять, что у них другая картина". Так, пишет газета, представитель Великобритании заявил, что "у них другая интерпретация" разведданных относительно 16 февраля.

Она сообщила, что "два европейских дипломата высказали еще более скептические взгляды, причем один из них заявил, что они "все еще отказываются это покупать".

США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск вблизи украинской границы и об угрозе российского вторжения.